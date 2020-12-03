Сегодня, 3 декабря, заседание первой сессии новоизбранного Ровенского городского совета завершилось скандалом. У пятого президента Украины Петра Порошенко произошел конфликт с Ярославом Гранитным, которого обвиняют в госизмене и сепаратизме.



Об этом сообщает местное издание "Ровно1".

"Сначала Ярослав Гранитный спросил у экс-президента, за "что тот его посадил" и пытался доказать, что его вина не подтверждена. После этого между ними началась словесная перепалка, во время которой Порошенко ответил, что Гранитный "получил по заслугам", - отмечает в материале.

Отмечается, что стороны обменивались взаимными обвинениями. Порошенко призвал Гранитного "идти в суды и доказывать свою невиновность". Тот в ответ заявил о "давлении на суды и прокуратуру" со стороны Порошенко. А напоследок обозвал его "государственным предателем" и проклинал его и семью.

"Ярослав Гранитный в мая 2017 года устроил митинг возле Ровенской ОГА, на котором требовали легализации янтаря, а также якобы призывали к созданию Ровенской народной республики. По версии следствия, митинг был проплачен из РФ, а сам Гранитный якобы получил за него из России 4 тыс. долларов. Гранитному предъявили обвинение в сепаратизме и госизмене. Кроме того, в этих преступлениях обвиняли и киевлянина Юрия Клейноса, которого выпустили из СИЗО ноябре 2019 года за залог в 190 тыс. гривен", - рассказали в издании.

Так, после почти трех лет пребывания за решеткой Гранитный вышел на свободу в конце января этого года. До этого времени он находился под домашним арестом с обязательством носить электронный браслет. За почти три года Ровенский городской суд так и не начинал рассматривать его дело по существу.



Ранее "Страна" сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский поручил до зимы легализовать добычу янтаря и игорный бизнес. Ответственными за легализацию игорных дел и добычи янтаря назначили премьера Гончарука и главу Минфина Маркарову.



Также напомним, что в Ровно на выборах мэра города побеждает кандидат от партии Порошенко. Так, за него отдали голоса 27 451 человек, что составляет около 50,25%.