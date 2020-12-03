Во Владимире-Волынском 16-летняя девушка взяла без разрешения родителей их автомобиль и попала в серьезное ДТП. Несовершеннолетний водитель врезалась в забор, в результате аварии машина перевернулась.

Об этом в четверг, 3 декабря, сообщили в пресс-службе полиции города.

По словам правоохранителей, около 02:00 на пульт дежурного отдела полиции поступило сообщение о ДТП на ул. Ковеля, рядом с КПП военной части А1008. Прибыв на место происшествия полицейские выяснили, что 16-летняя местная жительница, взяв без разрешения родительский автомобиль марки "Renault Clio", не справилась с управлением и столкнулась с бетонным забором.

"Несовершеннолетний водитель не пострадала, авто претерпело значительные механические повреждения. С целью установления всех обстоятельств происшествия проводится проверка", - заявили в полиции.

По словам очевидцев, в салоне авто было две девушки.

Напомним, прошлой зимой в Луцке преступники угнали автомобиль сотрудника военной прокуратуры.

Ранее в этом году полицейские в Киевской области задержали 15-летнего подростка, который вместе с 11-летним другом пытался угнать грузовик фирмы MAN. До этого малолетний преступник похищал автомобиль и мотоцикл.