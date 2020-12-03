В николаевских больницах наблюдается критический дефицит кислорода. Больные Covid-19 по очереди прикладываются к кислородным маскам. Дышат по 10-15 минут и если кто-то задерживает маску - доходит до рукопашной. Также в реанимации те, кому не хватает кислорода требуют открыть окно и пытаются до него доползти. Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на медиков из Николаева.

Издание пишет, что в Николаевской области в некоторых больницах уже заняты все места для больных коронавирусом. Спасти положение пытаются открытием новых мест для больных коронавирусом на базе детских и гинекологических отделений. Но ситуация ежедневно только ухудшается. Однако в Минздраве уверяют, что коек и кислорода в украинских больницах достаточно. Но Николаевщина этим похвастаться не может.

В частности, в городской больнице №1 занято 96,7% коек, это 145 мест из 150. В Николаевском областном центре лечения инфекционных болезней из 110 мест занято 96 (87,3%). В Николаевской больнице №5 – 87,4%, а в больнице №3 – 76,5%.

Не лучше ситуация в городе и с кислородом. По сообщениям Николаевской областной администрации, их 1557 коек кислородными пункт оснащена лишь треть - 502. Пока спасаются кислородными концентраторами, их всего 225 на область.

"Я ничего не могу сказать плохого о медперсонале. Они делают то, что могут. Но их мало. Они не могут подойти ко всем, кому нужно. А больной не понимает, он кричит, у него истерика, ему плохо, а кислорода на всех нет. Иногда дышали несколько человек по очереди по 10-15 минут от одного пункта. Если кто-то задерживал маску на минуту, то и до рукопашной доходило. Потому что в палате на восемь человек только три пункта. А потом кто-то умирал, его клали в мешке в коридоре и перестилали постель, тут же клали другого пациента. Это очень трудно психологически выдержать. Еще вчера твоя соседка по телефону с дочкой разговаривала, а утром ее уже нет. Не спасли. Умирают, когда двое, когда три человека за день. Я сама думала, что не выживу - так плохо было, но врачи спасли, спасибо им", – рассказывает пациентка одной из больниц Николаева.

Также не хватает и медперсонала. У некоторых врачей смена длится 2-3 дня, а спать приходится прямо на полу.

"Врачи и медсестры просто выгорают на работе. Смена длится 2-3 дня. Они спят иногда на полу. Очень много тяжелых пациентов, которые боятся умереть. Им нужен не только кислород, с ними нужно сидеть, уговаривать не стягивать маску, чтобы не задохнуться. Рассказывать, что все с ними будет хорошо, вытирать слезы. Что бы ни рассказывали, но ситуация с кислородом более или менее в тех городах и районах, где есть промышленные предприятия, которые взялись помогать больницам с закупкой концентраторов и организацией кислородных пунктов. У других все, как и везде. Нужно менять кислородные маски: кому-то стало легче, дай подышать другому. Один лежит с сатурацией ниже 80, и смотрит, как его сосед дышит кислородом. Люди буквально ползут к окнам, чтобы открыть и подышать. Это невыносимо", - жалуется медсестра реанимационного отделения одной из районных больниц.

На сегодняшний день в Николаевской области более 500 инфицированных на 100 тысяч населения, когда по "норме" показатель достигает 40.

За последние сутки в Николаевской области зарегистрировано 464 новых случаев Covid-19. В течение минувших суток выздоровели 1415 больных, всего выздоровели – 7194. Умерли всего от последствий Covid-19 – 325, за сутки – 2.

Ранее "Страна" писала о том, что горбольница Ивано-Франковска закрыла прием в стационар из-за перегруза и перерасхода кислорода.

Также мы сообщали, что Степанов назвал регионы, где в больницах для пациентов с Covid-19 мало свободных коек с кислородом.