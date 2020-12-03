Во вторник, 1 декабря, в Карпатах заблудилась пара туристов, которые пешком поднялись на гору Погар. Молодой человек на высоте 857 метров сделал своей спутнице предложение, но спуститься самостоятельно влюбленным не удалось. Их отыскали спасатели.

Об этом со ссылкой на данные ГСЧС Украины во Львовской области сообщает Zaxid.net.

Инцидент произошел в районе поселка Славское в Сколевском районе Львовской области. Вечером 1 декабря 24-летний парень решил подняться со своей 17-летней девушкой на гору Погар. Там молодой человек планировал сделать ей предложение. Подъемники не работали, поэтому подниматься решили пешком.

На горе парень сделал своей возлюбленной предложение, после этого пара решила спускаться. Однако по пути они заблудились, около двух часов туристы пытались самостоятельно отыскать дорогу, но это у них не получилось, поэтому они позвонили спасателям.

Между тем, температура значительно опустилось, было до -10 градусов. Когда заблудившихся нашли, оказалось, что несмотря на отсутствие подходящей для зимних походов одежды, никто из молодых людей не получил обморожений. Отметим, что издание не пишет, приняла ли девушка предложение молодого человека.

Напомним, в конце октября харьковчанка и житель Киевской области заблудились в Карпатах, туристов нашли спасатели.

Также мы писали о том, как в Карпатах заблудились две туристки из Германии.