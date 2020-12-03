В ходе военного конфликта в Нагорном Карабахе, начиная с 27 сентября 2020 года, погибли 2783 военнослужащих Азербайджана, а более ста пропали без вести.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана в четверг, 3 декабря.

Так, за все время войны в Нагорном Карабахе погибли 2783 представителя военных сил Азербайджана, ведутся работы по установлению личности с помощью ДНК 103 из них. В больницах находится 1245 военнослужащих. Более ста человек считаются без вести пропавшими, сейчас проходят работы для их поиска.



"Подробная информация об именах погибших военнослужащих, их дате рождения, воинском звании и пройденном боевом пути будет дополнительно представлена общественности страны. Комиссия, состоящая из сотрудников соответствующих государственных структур, работает в этом направлении", - говорится на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что премьер Армении Пашинян рассказал, когда ускорится решение вопроса с военнопленными. Когда в стране не будет внутренних столкновений, тогда процесс возращения из Азербайджана армянских военнопленных пойдет быстрее.

Также мы писали о том, как в Азербайджане четыре человека подорвались на противотанковой мине. Все четверо погибли.