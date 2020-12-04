Венгерский страховой брокер Senzar Insurance выходит на рынок стран СНГ с программами индивидуального и пенсионного страхования от ведущих европейских компаний. Представители брокера уверяют: с ними проще планировать будущее и выходить из сложных жизненных ситуаций.

На сегодняшний день партнерами Senzar Insurance являются такие крупные страховые компании как:

Allianz

Generali

AEGON

UNION VIG, а также другие.

Несмотря на то, что Senzar Insurance является широкопрофильным брокером, предлагая продукты страхования различного направления: автострахование, страхование недвижимости (в т.ч. ипотека), страхование имущества, медицинское страхование и другое, на рынках СНГ брокер займет более узкопрофильную позицию.

Для новых рынков Senzar Insurance предложит пенсионные и накопительные программы страхования жизни:

Unit Linked MAX - пенсионная аннуитетная программа страхования, позволяющая получать доход в первые годы страхования + иметь покрытие на случай ЧП для жизни и здоровья; UNION Champagne - пенсионное страхование накопительного типа, обеспечивающее надежное будущее; Generali MyLife Premium – страхование жизни с периодическими взносами, рассчитанное на всех членов семьи; Aegon Relax Plus – страховка с внесением взносов по графику и гарантированной процентной ставкой.

Какие услуги оказывает страховой брокер Senzar Insurance?

консультации по подбору программ и условий, вопросам страхования и инвестирования;

оценка страховых тарифов, правил сотрудничества, ключевых моментов договора;

подготовка и оформление документов для заключения договора страхования;

оценка рисков при заключении договора;

организация услуг по оценке ущерба и определения размера страховых выплат;

подготовка документов по урегулированию убытков при наступлении страхового случая;

предоставление экспертных услуг.

Продукты брокера Senzar Insurance подходят тем, кто:

хочет инвестировать на длительный срок, но уделять взносам, выплатам минимальное количество времени;

собирается создавать личный капитал;

хочет передать средства по наследству в упрощенном порядке (и тому, кому захочет, а не в порядке законного наследования);

не собирается уплачивать налоги и отчитываться по движениям средств;

защищает активы от раздела во время бракоразводного процесса (а также от притязаний кредиторов и прочих лиц).

В чем заключаются преимущества сотрудничества с Senzar Insurance?

Европейский опыт защиты прав и интересов клиента. Брокер работает с известными на рынке Европы компаниями, имеющими головной офис в Вене, Берлине и других городах.

Быстрая оценка инструментов инвестирования. На сайте представлены калькуляторы для расчета отчислений и вознаграждений. Также есть информация по выплатам в случае наступления того или иного ЧП (смерть в результате транспортного происшествия, несчастного случая и другие).

Опытная команда. С нами сотрудничают профессиональные страховщики, финансисты, аналитики. Средний страховой стаж – от 15 лет.

Широкий выбор продуктов. В линейке представлены решения для людей с разными целями и финансовыми возможностями.

Индивидуальный подход. Специалисты страхового брокера Senzar Insurance подбирают продукты под конкретного клиента. За каждым закрепляется персональный консультант (помощник).

Полное сопровождение на срок страхования. Специалисты помогают урегулировать страховые случаи, получить выплаты, изменять условия.

Senzar Insurance – страховой брокер, который не бросает клиентов и старается прийти на помощь в разных ситуациях. Обеспечьте себе безбедную старость и позаботьтесь о близких!