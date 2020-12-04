Senzar Insurance выходит на рынок страхования Украиныреклама
Венгерский страховой брокер Senzar Insurance выходит на рынок стран СНГ с программами индивидуального и пенсионного страхования от ведущих европейских компаний. Представители брокера уверяют: с ними проще планировать будущее и выходить из сложных жизненных ситуаций.
На сегодняшний день партнерами Senzar Insurance являются такие крупные страховые компании как:
- Allianz
- Generali
- AEGON
- UNION VIG, а также другие.
Несмотря на то, что Senzar Insurance является широкопрофильным брокером, предлагая продукты страхования различного направления: автострахование, страхование недвижимости (в т.ч. ипотека), страхование имущества, медицинское страхование и другое, на рынках СНГ брокер займет более узкопрофильную позицию.
Для новых рынков Senzar Insurance предложит пенсионные и накопительные программы страхования жизни:
- Unit Linked MAX - пенсионная аннуитетная программа страхования, позволяющая получать доход в первые годы страхования + иметь покрытие на случай ЧП для жизни и здоровья;
- UNION Champagne - пенсионное страхование накопительного типа, обеспечивающее надежное будущее;
- Generali MyLife Premium – страхование жизни с периодическими взносами, рассчитанное на всех членов семьи;
- Aegon Relax Plus – страховка с внесением взносов по графику и гарантированной процентной ставкой.
Какие услуги оказывает страховой брокер Senzar Insurance?
- консультации по подбору программ и условий, вопросам страхования и инвестирования;
- оценка страховых тарифов, правил сотрудничества, ключевых моментов договора;
- подготовка и оформление документов для заключения договора страхования;
- оценка рисков при заключении договора;
- организация услуг по оценке ущерба и определения размера страховых выплат;
- подготовка документов по урегулированию убытков при наступлении страхового случая;
- предоставление экспертных услуг.
Продукты брокера Senzar Insurance подходят тем, кто:
- хочет инвестировать на длительный срок, но уделять взносам, выплатам минимальное количество времени;
- собирается создавать личный капитал;
- хочет передать средства по наследству в упрощенном порядке (и тому, кому захочет, а не в порядке законного наследования);
- не собирается уплачивать налоги и отчитываться по движениям средств;
- защищает активы от раздела во время бракоразводного процесса (а также от притязаний кредиторов и прочих лиц).
В чем заключаются преимущества сотрудничества с Senzar Insurance?
- Европейский опыт защиты прав и интересов клиента. Брокер работает с известными на рынке Европы компаниями, имеющими головной офис в Вене, Берлине и других городах.
- Быстрая оценка инструментов инвестирования. На сайте представлены калькуляторы для расчета отчислений и вознаграждений. Также есть информация по выплатам в случае наступления того или иного ЧП (смерть в результате транспортного происшествия, несчастного случая и другие).
- Опытная команда. С нами сотрудничают профессиональные страховщики, финансисты, аналитики. Средний страховой стаж – от 15 лет.
- Широкий выбор продуктов. В линейке представлены решения для людей с разными целями и финансовыми возможностями.
- Индивидуальный подход. Специалисты страхового брокера Senzar Insurance подбирают продукты под конкретного клиента. За каждым закрепляется персональный консультант (помощник).
- Полное сопровождение на срок страхования. Специалисты помогают урегулировать страховые случаи, получить выплаты, изменять условия.
Senzar Insurance – страховой брокер, который не бросает клиентов и старается прийти на помощь в разных ситуациях. Обеспечьте себе безбедную старость и позаботьтесь о близких!