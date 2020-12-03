В среду, 3 декабря, в то время, как до Нового года осталось еще 29 дней, в российском городе Сургуте в одном из магазинов заметили Деда мороза с оленем.

Соответствующее видео публикует Telegram-канал URA.RU.

На кадрах видно, как человек в костюме Деда Мороза разгуливает вместе с настоящим оленем в магазине около полок с новогодними сувенирами. Удивительно, но дикое животное ведет себя достаточно смирно и дружелюбно. Судя по кадрам, олень ходит мимо рядов и обнюхивает полки с товаром.

По информации издания, югорский оленевод Клим Кантеров снял этот ролик, для рекламы. "Это было сделано для съемки рекламы. Для этого муж и привез оленя в город, в специальном прицепе", - рассказала жена Кантерова Виктория. Она также добавила, что их семья часто принимает участие в съемках.

Выяснилось, что в костюме Деда Мороза вместе с оленем по кличке Валерчик был сам Клим.

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