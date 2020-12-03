Американский журнал People назвал человека года и этого звания удостоилась 28-летняя американская певица и актриса Селена Гомес.



Об этом сообщается на сайте издания.

Так, в этом году артистка прочно обосновалась в качестве защитницы психического здоровья, расового равенства и бодипозитива. За последние 12 месяцев она успела выпустить свой третий студийный альбом Rare и запустила свою линию инклюзивной косметики Rare Beauty.

"28-летняя звезда активно поддерживала движение Black Lives Matter ("Жизнь чернокожих имеет значение") и открыто рассказывала о своей борьбе с депрессией и тревожностью. Кроме того, Гомес высказывалась о политической ситуации в США и в 2020 году впервые проголосовала на выборах президента", - добавили в материале.



Отмечается, что наряду с Селеной Гомес звания "Человек года" по версии People в этом году также удостоились актер, общественный деятель и филантроп Джордж Клуни, актриса и режиссер Реджина Кинг и врач Энтони Фаучи, который последние 11 месяцев был на передовой борьбы с коронавирусом.



Журнал поместил фото Селены Гомес на обложку и сообщил об этом в социальных сетях.



Ранее "Страна" сообщала, что три года назад юная Селена Гомес была женщиной года по версии журнала Billboard. Церемония вручения награды состоялась на гала-ужине в Лос-Анджелесе.



Также напомним, что в прошлом году журнал People назвал самую красивую женщину мира и поместил ее фото на обложку. Так, на ней красовалась известная актриса и продюсер Дженнифер Гарнер, которой 47 лет.