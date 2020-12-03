Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, а также представители парламентских фракций и групп провели встречу с послами стран "Большой семерки" (G7), на которой обсуждался вопрос работы антикоррупционных органов и е-декларирования.

Об этом в Twitter сообщил Разумков.

"Обсудили восстановление эффективной деятельности антикоррупционных органов и е-декларирования. Парламент единую позицию - как можно быстрее вернуть уголовную ответственность за недостоверное декларирование", - написал Разумков.

Так, речь в ходе встречи шла о том, что в Раде уже создана рабочая группа, работающая над решением трех ключевых вопросов: возобновление ответственности за недостоверное декларирование, создание эффективных механизмов работы антикоррупционных органов и сбалансирование условий деятельности органов власти, в частности, Конституционного Суда.

"Во время встречи обсудили необходимость быстрого принятия соответствующего решения. Сейчас идет работа над единым законопроектом, который объединит преимущества документа, подготовленного парламентской рабочей группой, и инициативы президента Украины", - сообщила пресс-служба парламента.

"Поиск компромиссного решения поможет быстрее восстановить систему е-декларирования и минимизирует риски обжалования согласованных изменений в антикоррупционное законодательство в Конституционном Суде", - говорится в сообщении Рады.

Напомним, в конце октября Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства по представлению 48 народных депутатов. Речь идет об уголовной ответственности за недостоверное декларирование и об отдельных полномочиях НАПК.

После этого внес в Раду законопроект с требованием уволить всех судей КС. А работа суда была заблокирована из-за отсутствия кворума. Мы писали о том, что КСУ после месяца паузы проведет на следующей неделе три заседания.

Что касается вопроса о восстановлении ответственности за недостоверное декларирование, сегодня Рада рассмотрит соответствующий законопроект, предложенный нардепами. Он появился в качестве альтернативы проекту президента на ту же тему, и отличается от него отсутствием такой меры наказания, как лишения свободы, в случае указания в документе ложных данных.