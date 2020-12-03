В четверг, 3 декабря, политик, названный в честь лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, принял участие в муниципальных выборах в Намибии и одержал победу.



Об этом сообщает английская газета Daily Mail.

Так, Адольф Гитлер Уунона (Adolf Hitler Uunona) был избран 85 процентами голосов в бывшей немецкой колонии, где ряд улиц, мест и людей до сих пор носят немецкие имена.

Получив место в списке правящей партии СВАПО (Народная организация Юго-Западной Африки - Ред.), Адольф Гитлер рассказал, что он "не имеет никакого отношения" к нацистской идеологии. "Мой отец назвал меня в честь этого человека. Он, вероятно, не понимал, что олицетворял Адольф Гитлер", - сказал тезка фюрера. "В детстве я считал это совершенно нормальным именем. Только будучи подростком, я понял, что этот человек хотел покорить весь мир", - добавил Гитлер.

Отмечается, что мужчину обычно называют Адольф Уунона. Официально менять имя, по его словам, было бы слишком поздно. "Тот факт, что у меня есть это имя, не означает, что я хочу завоевать Ошану", - подчеркнул политик, подразумевая регион, в котором он выиграл выборы. "Это не значит, что я стремлюсь к мировому господству", - добавил политик.

Политик получил 1196 голосов на последних выборах по сравнению с 213 голосами, которые получил его оппонент. Победа дала ему место в региональном совете. Его партия СВАПО получила 57 процентов голосов по всей стране, что значительно меньше по сравнению с 83 процентами голосов, набранными на предыдущих региональных выборах в 2015 году.

Ранее "Страна" сообщала, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "мюнхенских соглашений" по Нагорному Карабаху, где продолжается армяно-азербайджанский конфликт, не должно быть и сравнил Реджепа Эрдогана с Адольфом Гитлером.



Также напомним, что Польша не принимает нового посла Германии, дед которого служил в бункере Гитлера. Немецкие официальные лица заявляют, что новый посол фон Лорингофен не должен страдать из-за биографии своего деда.