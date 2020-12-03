Министр здравоохранения Максим Степанов, который три дня назад заявлял, что карантин выходного дня не дал того эффекта, на который рассчитывали изначально, изменил свое решение. В четверг, 3 декабря он сказал, что данные ограничения все же принесли свои результаты, хоть украинцы и не очень придерживались введенных запретов.

Об этом он заявил в ходе ежедневного брифинга, видео обнародовано в Facebook.

"У нас три недели был карантин выходного дня, были общие ограничения по стране и более жесткий карантин на выходные. Мягко говоря, страна его не очень хорошо придерживалась, особенно в первые выходные... Максимальный эффект, на который мы рассчитывали, это уменьшение заболеваемости до 20%, исходя из законов эпидемиологии и опыта других стран. Это был максимальный эффект, на который мы рассчитывали, но главная цель была сбить это ураганное распространение (Covid-19), рост количества больных", - сказал он.

Также Степанов добавил, что конечные результаты карантина выходного дня можно будет увидеть, когда завершится текущая неделя, но уже сейчас можно увидеть, что количество заболевших Сovid-19 уменьшается. (Напомним, что сегодня в Украине зафиксировали 14 496 новых случаев коронавируса, а 13 ноября, перед днем введения ограничений на выходных, было выявлено 11 787 случаев за сутки).

"Мы сможем сравнить статистику, но предварительно - если мы сравниваем день ко дню - мы уже видим даже уменьшение не только динамики роста, но и количества заболевших", - добавил глава Минздрава.

Степанов о карантине выходного дня с 4-й минуты

Напомним, карантин выходного дня в Украине начал действовать с 14 ноября и продлился до 30 ноября. Теперь с понедельника по воскресенье по всей территории страны будут действовать ограничения "оранжевой" зоны.

Между тем, по мнению аналитиков, карантин выходного дня не исправит ситуацию в Украине.