Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект №4096, который предлагает снять ограничение в 65 лет для работы на государственной службе.

За соответствующее решение на заседании в четверг, 3 декабря, проголосовали 260 народных депутатов.

Так, инициатива нардепа Галины Третьяковой ("Слуга народа"), возглавляющей комитет парламента по вопросам социальной политики, предусматривает внесение изменений в Закон Украины "О государственной службе". В частности, они касаются возможности повторного назначения на один год государственного служащего, который достиг пенсионного возраста без обязательного проведения ежегодного конкурса.

В связи с потребностями службы государственный служащий по решению субъекта назначения может быть оставлен на государственной службе по достижении 65-летнего возраста с его согласия. Решение о продлении срока пребывания на государственной службе принимается субъектом назначения ежегодно, но не более чем до достижения государственным служащим 70-летнего возраста.

"Целью законопроекта является обеспечение эффективного функционирования государственных органов Украины и внедрение гибкого подхода в урегулировании предельного возраста пребывания на государственной службе, в соответствии с практикой законодательства страны члены Европейского Союза и Конституции Украины", - указала в пояснительной записке Третьякова.

Напомним, сегодня парламент также принял в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за похищение, присвоение и сбыт документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины.

Также мы рассказывали, что нардепы рассмотрят инициативу касательно помощи на погребение и компенсации материальных затрат на ритуальные услуги и сооружение надгробия.