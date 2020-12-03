Более 300 заключенных, которые отбывают наказание на неподконтрольной территории Донбасса, будут переданы Украине.

Об этом в Facebook сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Так, договоренность о передаче заключенных была достигнута в ходе встречи с представителем так называемой "ДНР" в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам в ТКГ Дарьей Морозовой.

"Положительно рассмотрен вопрос о передаче для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольную правительством Украины территорию 300 осужденных, которые с начала военной агрессии находились в местах лишения свободы", - сказала Денисова.

Впрочем, процесс этапирования начнется после завершения карантина, когда заработают все пункты КПВВ.

Также представители неподконтрольных территорий согласились передать украинской стороне дела ранее осужденных граждан, которые отбывают наказания на подконтрольной Украине территории. Речь идет о 125 делах по 133 гражданам, которые были осуждены до 2014 года и этапированы на подконтрольную часть Украины для отбывания наказание в местах заключения.

Напомним, еще прошлой весной Украине передали из "ЛНР" 60 заключенных.

Также мы писали, что в феврале 2019 года "ЛНР" передала Киеву 33 заключенных.