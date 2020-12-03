В четверг, 3 декабря, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект о о введении административной ответственности за несоблюдение сроков предоставления ответа на запросы и обращения депутатов или предоставление ложной информации в ответ на них.

За соответствующий документ проголосовали на очередном заседании Верховной Рады.

За законопроект №3381 свои голоса отдали 309 народных депутатов. Документ предполагает дополнение Кодекса Украины об административных правонарушениях отдельной статьей, которая вводит ответственность за несоблюдение сроков предоставления ответа на обращение или запрос депутата местного совета, а также предоставление ложной или неполной информации на него.

В документе предлагают добавить в кодекс Украины новую статью 188-56 "Невыполнение законных требований депутата местного совета"., которая установит на должностных лиц административную ответственность за несоблюдение установленных законом сроков предоставления ответа, предоставление ложной или неполной информации на депутатское обращение депутата местного совета в виде наложения штрафа от десяти до двадцати пяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (170-250 грн). За такое нарушение, совершенное повторно в течение года, за которое лицо уже подвергалось административному взысканию, штраф сможет составить от двадцати пяти до пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (250-850 грн).

Кроме того, за несоблюдение установленных законом сроков предоставления ответа, предоставление ложной или неполной информации на запрос депутата местного совета предусматривается административная ответственность в виде штрафа от ста до двухсот пятидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700-4250 грн). За такое нарушение, совершенное повторно в течение года, за которое лицо уже подвергалось административному взысканию, законопроектом предусмотрен штраф от двухсот пятидесяти до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан (4250-6800 грн).

В то же время законопроектом предлагается дать право составлять протоколы о соответствующем административном правонарушении уполномоченным лицам аппарата соответствующего сельского, поселкового, городского совета, исполнительного аппарата соответствующей районного, областного совета и секретариата Киевского городского совета. Также предлагается предоставить судьям районных, районных в городе, городских или городских районных судов полномочия рассматривать дела о таком административном правонарушении.

Ранее "Страна" сообщала, что комитет Рады принял в первом чтении законопроект об усилении уголовной ответственности за похищение и фальсификацию документов. "За" проголосовали 264 нардепа.

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