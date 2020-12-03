Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE), экс-замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк заявил, что Украине для изменения ситуации с распространением Covid-19 следует немедленно ввести полный локдаун сроком на месяц, так как карантина выходного дня недостаточно для стабилизации ситуации в стране.



Об этом он сообщил в в ходе еженедельной презентации исследований KSE.

"Мы считаем, что Украине нужно ввести на ограниченное время полный локдаун сроком на один месяц. Это нужно сделать немедленно и завершить его через месяц", - сказал Ковтонюк.



По его словам, после месяца жестких ограничений можно начать возврат к модели адаптивного карантина в регионах. Однако возврат к "оранжевому" уровню ограничений фактически означает ничего не делать, так как в "оранжевой" зоне серьезных ограничений как таковых нет, кроме ношения масок".



Если не ввести локдаун, то кривая заболеваемости резко пойдет вверх, и достаточно быстро в январе может быть достигнут показатель в 20 тыс. заболевавших, затем - 30 тыс. В феврале это может быть 40 тыс. Это цифры, которые означают, что система больниц в Украине просто остановится. А введение карантина на новогодние праздники создаст риски того, что "мы можем просто до этого момента не дойти, а уже к 4 января система больниц может достичь критичной нагрузки".



Ковтонюк также отметил, что Украина по показателям заболеваемости двигается вверх к странам Европы с наибольшим распространением Covid-19. Наша страна сейчас единственная, которая пока что продолжает тренд роста заболеваемости.

Карантин выходного дня повлиял, но его недостаточно для стабилизации. Если бы карантин выходного дня продолжался и дальше, то мы бы имели пиковую нагрузку на систему здравоохранения в 20 тыс. случаев уже где-то в январе.

"Карантин выходного дня является ярким примером политики, как не нужно проводить политику по карантину. Во-первых, не было никаких доказательств или обоснования гипотез, почему карантин выходного дня должен сработать. Есть определенное влияние на рост заболеваемости, но самого роста карантин выходного дня не остановил, эффекта не дал", - констатировал Ковтанюк.

По его словам, карантин выходного дня, который действовал три недели, не мог улучшить ситуацию ни с госпитализацией, ни с заболеваемостью. Ковтонюк подтвердил заключение KSE относительно того, что коллапс медицинской системы может предотвратить только немедленное введение полного локдуана.



Ранее "Страна" сообщала, что по данным Минздрава, в ближайшие дни официального решение насчет локдауна в Украине не будет, так как этот вопрос не вынесли на заседание Кабинета Министров 2 декабря.



Также напомним, что "Страна" собрала заявления с прогнозами властей насчет того, когда введут полный локдаун и каким он будет. Не исключено, что уже на этой неделе власть выйдет с предложениями по новому карантину.