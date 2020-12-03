Рада уже сегодня может рассмотреть законопроект, согласно которому почти в 3 раза могут возрасти оклады членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Также документ может усилить карательные санкции для телеканалов и снять ограничения во возрасту для сотрудников аппарата Нацсовета.

Законопроект № 4107 был внесен в Верховную Раду депутатом Никитой Потураевым (фракция "Слуга народа").

Согласно тексту проекта, должностной оклад (чистая ставка, без учета доплат) председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания предлагается установить в размере 40 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (с 1 декабря это 90,08 тысяч гривен). Первому заму назначается оклад в размере 37 прожиточных минимумов (почти 84 тысячи).

Замголовы и ответственный секретарь будут получать 35 прожиточных минимумов (около 80 тысяч), член Нацсовета - 33 прожиточных минимума (около 35 тысяч гривен).

Отметим, что согласно декларации за 2019 год занимавшей тогда должность первого зампредседателя Нацсовета Ольги Герасимюк, ее среднемесячная зарплата составляла 30,9 тысяч гривен, что в 2,7 раза меньше предложенного в законопроекте уровня оклада первого зампредседателя. И это без учета надбавок, премий и прочих доплат.

Также проект предлагает установить надбавки, доплаты, премии и другие выплаты руководству и членам Нацсовета в размере, который не может превышать 30 процентов их должностного оклада. Таким образом, после принятия проекта доходы руководства и членов Нацсовета вырастут практически в 3 раза.

Но это еще не все новации, которые планируется ввести данным документом.

В новом проекте снимается верхний возрастной ценз, таким образом после достижения 65 лет члены Нацсовета не должны будут уйти в отставку.

Зато к будущим членам Регулятора появилось требование не менее 5 лет отработать в журналистике, сфере права, телевидении или электронных коммуникациях. Приоритет при назначении будет отдаваться с учетом гендерного равенства. То есть, если в составе Нацсовета будет большинство мужчин, то на вакантные должности следует назначать женщин. И наоборот.

Предлагать кандидатов в Нацсовет смогут не только депутатские фракции, а и разные общественные организации и объединения. Причем голосование о назначении кандидатов на вакантные места, согласно проекту, должно проходить одновременно.

Проект наделяет членов Нацсовета дополнительными полномочиями на время карантина.

Если действующее законодательство предполагало, что проверки медиа должны быть отложены на время карантина, то теперь законодатели хотят дать право Нацсовету проводить внеплановые безвыездные проверки, во время которых медиа будут обязаны предоставлять Регулятору документы, записи телепрограмм или их частей.

Эти положения проекта были раскритикованы Главным научным экспертным управлением Верховной Рады. В выводе экспертов говорится, что ни в действующей редакции Закона Украины "О телевидении и радиовещании", ни в действующей редакции Закона не предусмотрена плановость или "внеплановость" соответствующих проверок.

Основанием для соответствующих проверок является выявление Национальным советом (по результатам официального мониторинга телерадиопрограмм) фактов несоблюдения лицензиатами требований законодательства. ГНЭУ рекомендовало вернуть этот проект его авторам на доработку.