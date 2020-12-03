Организатор секс-вечеринок в Бельгии, одну из которых полиция недавно остановила в Брюсселе, Давид Манжели рассказал, кто является завсегдатаями его мероприятий. Среди них есть и украинские политики.

Об этом пишет Onet.

Так, по словам Манжели, на его вечеринки приходят политики из разных стран. В их числе Франция, Германия, Нидерланды, Польша и Украина. Но самые частые гости - это поляки и венгры. Также он добавил, что организовывает и гей-вечеринки, которые часто посещают политики правящей партии Польши "Право и справедливость", но фамилии деятелей он не назвал.

Манжели рассказывает, что заниматься досугом политиков он начал около полутора лет назад, раньше он организовывал массовые праздники для взрослых, с более чем сотней участников. Но с ним начали связываться политики, прослышавшие о его вечеринках.

"Я не особо интересуюсь политикой и не задаю много вопросов… Другие участники также не поднимают политические темы. Это испортило бы атмосферу на оргии", - уточнил организатор.

Напомним, 1 декабря стало известно, что полиция Брюсселя изолированную секс-вечеринку с 25 участниками, один из которых является членом Европейского парламента. После чего один из евродепутатов от Венгрии, Йожеф Сайер, подал в отставку. Он признал свою вину, но отрицал прием наркотических веществ.