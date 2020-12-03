Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики перенес рассмотрение законопроектов, касающихся деятельности Конституционного суда, до получения заключения Венецианской комиссии, о которой попросил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом написала в своем Telegram-канале представитель Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.

"Комитет по вопросам правовой политики единогласно проголосовал за перенос рассмотрения всех законопроектов, касающихся организации деятельности Конституционного Суда Украины, на свое ближайшее заседание после получения заключения Венецианской комиссии относительно конституционного кризиса (после 12 декабря)", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце октября Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства по представлению 48 народных депутатов. Речь идет об уголовной ответственности за недостоверное декларирование и об отдельных полномочиях НАПК.

После этого президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду проект закона с требованием уволить всех судей КС.

30 ноября стало известно, что нардепы написали свой законопроект об ответственности за е-декларации. Он появился в качестве альтернативы проекту президента на ту же тему, и отличается от него одним моментом - отсутствием такой меры наказания, как лишения свободы в случае подачи декларации, в которой будет указана недостоверная информация. Сегодня на заседании в Раде его должны были рассмотреть.