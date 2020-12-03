В четверг, 3 декабря, в Харьковской области произошло страшное ДТП - внедорожник Toyota Prado врезался в дерево. В результате пострадали четыре человека, среди которых трое детей.

Об этом сообщает и публикует фото аварии пресс-служба полиции региона.

Так, ДТП произошло в селе Слобожанское Харьковского района. 34-летняя жительница села Липцы находилась за рулем автомобиля "Toyota Pradо" и ехала по улице Мира.

"По предварительным данным, во время движения женщина не справилась с управлением на скользком дорожном покрытии и допустила наезд на дерево. В результате аварии в Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи с травмами различной степени тяжести были доставлены водитель и трое пассажиров внедорожника: 10-летний сын и 13-летняя дочь женщины, а также парень 14 лет", - добавили в полиции.

По данным правоохранителей, информация о ДТП зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Липецкого отделения полиции. Сейчас решается вопрос о квалификации по Уголовному кодексу Украины.

Напомним, в последний день осени в Киеве произошло столкновение автомобиля Renault Logan и мотороллера Honda. В результате происшествия водитель мотороллера получил телесные повреждения в виде перелома правой руки и был доставлен в больницу.

Также мы рассказывали, что под Хмельницким два человека погибли в жутком ДТП.