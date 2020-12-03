В Австрии, где начали массовое тестирование на коронавирус, правительство с понедельника, 7 декабря, начинает частичное ослабление локдауна.

Об этом сообщает информационное агентство Austria Presse Agentur.

Так, со следующей власти страны начнут предпринимать первые шаги по смягчению последствий после жесткой блокировки. "Школы и детские сады возобновят нормальную работу, розничным торговцам и парикмахерским также разрешено открыться. Гастрономия, отели и культурные мероприятия - за исключением музеев - будут закрыты до 7 января. Ограничения на выход в ночное время также действуют до 6 января", - отметили в материале.

По данным канцлера Австрии Себастьяна Курца, жесткая изоляция возымела свой эффект. Он отмечает, что страна вернется к нормальной жизни через полгода. В данный момент ослаблять карантин можно только с определенными ограничениями.

"Предстоящее Рождество будет отличаться от того, к которому привыкли, но оно должно быть достойным", - сказал Курц. Австрийцам планируют разрешить встречи группами в 10 человек, а также снимут ограничения на выезд.

Напомним, что правительство Австрии разрешит кататься на горных лыжах уже с 24 декабря, в канун католического Рождества, несмотря на пандемию коронавирусной болезни.



Также "Страна" сообщала, что австрийцы могут вернуться после пандемии коронавируса к нормальной жизни уже к следующему лету. Такой прогноз сделал канцлер Австрии Себастьян Курц.