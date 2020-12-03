Причиной смерти Валентины Григорьевой, стрим на фоне тела которой вел блогер Станислав Reeflay, стала остановка сердца от отравления, а не переохлаждение, как предполагалось изначально.

Об этом сообщает "Рен ТВ".

Так, в организме Валентины Григорьевой обнаружены следы мефедрона, амфетамина, каннабиса и большого количества алкоголя. По предварительным данным, причиной смерти Григорьевой стала остановка сердца от отравления, а переохлаждение было отягчающим фактором.

У самого блогера Станислава Решетникова в организме также выявлены мефедрон и алкоголь.

Отметим, что ранее предполагалось, что Решетников выгнал Григорьеву на улицу, из-за чего та получила переохлаждение, которое стало причиной смерти.

Однако стример заявил полицейским, что не выгонял подругу на улицу. По его словам, она сама ушла в бойлерную, где уснула. Блогер утверждает, что у него не было намерений убить Валентину.

Ранее сообщалось, что Григорьева предположительно является проституткой, также известно, что она была беременна.

Также мы писали о том, что вчера российская полиция опросила свидетелей по делу о смерти занимавшейся проституцией Валентины Григорьевой и отпустила блогера Станислава Решетникова, который вел стрим на фоне ее тела.