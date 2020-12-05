Идеи сладкого стола на Новый год
Идеи сладкого стола на Новый год

В канун Нового года многие украинцы собирают идеи для праздничного стола. Кроме традиционных салатов можно порадовать себя и гостей десертами, которые оценят и взрослые и дети.

Мы собрали несколько простых и оригинальных рецептов, которые можно включить в меню на Новый год.

Панакота с мандаринами

Для приготовления этого десерта понадобятся такие ингредиенты:

  • 400 мл молока (подойдут сливки, растительное молоко или кокосовое молоко 18% консервированное)
  • 12 гр. желатина
  • 2 шт. мандаринов (нужно 100 мл. сока)
  • 1 ст. ложка сахара или другого подсластителя
  • 10 гр желатина (можно заменить на агар-агар)
  • мята для украшения

В сотейнике необходимо соединить молоко, сахар и 4/5 пакетика желатина. Нагреваем, чтобы желатин полностью растворился (ни в коем случае не кипятим). Если у вас не быстродействующий желатин, необходимо его заранее замочить. Подогретое молоко разливаем по стаканчикам или креманкам, оставляя место для мандаринового слоя. Отправляем на час в холодильник. 

Для верхнего слоя разрезаем мандарины пополам и выдавливаем из них сок. Сок нужно процедить через ситечко, после чего отправляем в сотейник с оставшемся желатином. Желательно взять 4 гр. желатина: учитывая кислую среду, желатин может плохо застывать. 

Несколько долек мандаринов, очищенных от белых прожилок, выкладываем сверху молочного застывшего слоя и заливаем мандариновым желе. Отправляем в холодильник.

Мандариновая панакота. Рецепт YouTube- канала PaprikA

Мандариновая панакота. Рецепт YouTube- канала PaprikA

Пирожное "Молочный ломтик"

Для приготовления нежного лакомства понадобятся такие ингредиенты:

  • 4 шт яиц
  • 45 гр муки
  • 80 гр сахара 
  • 25 гр какао
  • 2 ч.л. меда
  • Щепотка соли, ваниль или ванильный экстракт
  • 300 гр сливок 33%
  • 120 гр сгущенного молока
  • 30 гр меда
  • 9 гр желатина

Мармелад из банана и киви

Для приготовления понадобятся по 2 штуки киви и бананов, 40 граммов воды, чайная ложка меда, 10 граммов агар-агара и кокосовая стружка.

Очищаем киви с бананами и нарезаем их кубиками. Выкладываем фрукты в блендер и измельчаем их в пюре. Переливаем пюре в кастрюлю и, помешивая, доводим до кипения.

Высыпаем в емкость с водой агар-агар. После этого добавляем в кастрюлю к фруктовому пюре, все снова перемешиваем, провариваем три минуты на слабом огне. Снимаем с плиты и добавляем мёд. Снова перемешиваем и даем остыть. Заливаем остывшую массу в специальную емкость, разравниваем до высоты в 2 см. Прикрываем пленкой и убираем в холодильник на 2 часа, чтобы десерт застыл. Готовый мармелад останется лишь нарезать небольшими порциями и посыпать кокосовой стружкой.

мармелад из киви и банана, фото fresh.ru

Мармелад из киви и банана. Рецепт - fresh.ru

Десерт "Кокосовое облачко"

Такой десерт готовится очень легко - с ним справится даже тот, кто еще никогда не готовил. Рецепт будет находкой для тех, кто следит за своей фигурой. Для приготовления нужны такие ингредиенты:

  • 500 мл йогурта
  • 18 г желатина
  • 5 г ванильного сахара
  • 1/3 стакана воды
  • 60 г сахарной пудры
  • 60 г кокосовой стружки

Желатин смешиваем с водой и отставляем на 10 мин, давая набухнуть. Наливаем йогурт в миску, добавляем сахарную пудру и ванильный сахар. В смесь также насыпаем кокосовую стружку, все перемешиваем. Затем нагреваем до 50 градусов набухший желатин и вливаем его в йогуртовую массу маленькими порциями, после каждого раза - хорошо перемешиваем. 

Готовый десерт распределяем в емкости и отправляем в холодильник. После того, как масса застынет, разрезаем ее на порционные кусочки и подаем на стол.

Десерт Кокосовое облачко, фото Готовим дома

Молочно-шоколадное желе

Ингредиенты:

  • 500 мл молока
  • 50 г горького шоколада
  • 2 ст.л. сахара
  • 17 г желатина

Желатин растворить с 1 ст.л. теплой воды. Нагреваем молоко, но не доводим до кипения. Затем формируем два слоя для желе. Для шоколадного слоя возьмем часть молока (150 г), добавим в него ломтики шоколада и отправим растапливаться в микроволновку. Добавим сюда треть желатина и половину сахара.

Отдельно возьмем еще 100 мл молока и вольем в оставшейся разведенный желатин, ставим на 2 мин в микроволновку, достаем и все хорошо перемешиваем, чтобы желатин полностью растворился (можно прогреть смесь на слабом огне на плите). Добавляем остальной сахар. 

Оба слоя оставляем остыть в прохладном месте.
 
Берем формочки для желе и вливаем шоколадную и молочную массы, чередуя и отправляя в холод каждые 20 минут. Желе должно хорошо застыть. Выкладываем его на печенье, украшая сверху вишенкой.
 
Шоколадно-сливочное желе. Фото: cookpad.com

Новогодний стол не обойдется без желе. Фото: cookpad.com

Сладости из Маршмеллоу

Такой праздничный десерт - очень легкий в приготовлении и понравится взрослым и детям. К тому же, из него легко декорировать новогодний стол. 

Для приготовления забавных оленей и фигурок понадобятся: 

  • маршмеллоу
  • разная посыпка
  • крендельки
  • печенье Орео
  • Skittles или M&M's
  • растопленный шоколад
  • шпажки

Бисквитный торт "Зимний лес"

Ингредиенты

  • 5 яиц
  • 250 г сахара
  • 2 ст. л. ванильного ароматизатора
  • 8 г разрыхлителя
  • 225 мл растительного масла
  • 375 г муки
  • 125 мл воды
  • пищевой краситель (красный и зеленые цвета)
  • 500 г творожного сыра
  • 200 г марципана
  • 200 г белого шоколада
  • соломка с шоколадом и присыпка в форме бусинок (для украшения)
  • сахарная пудра

Засахаренный миндаль с корицей

  • 200 г сахара
  • 1 ч.л. корицы
  • 80 мл воды
  • 200 г миндальных орехов

На сковороду высыпаем сахар, сверху посыпаем корицей, заливаем водой и растапливаем на огне. В карамель выкладываем орехи и перемешиваем. Готовим до тех пор, пока вода не выпарится. Снимаем орехи с плиты и сушим на пергаменте. Упаковываем в бумажный конверт - и можно лакомиться орешками.  

Засахаренный миндаль с корицей, YouTube Вкусное дело

Шоколадный рулет со сливочной начинкой без выпекания

Ингредиенты для основы

  • 310 гр шоколадного печенья
  • 30 гр какао-порошка (2 ст. ложки с горкой)
  • 160 гр теплого молока 
  • 30 гр сахара

Для начинки:

  • 300 гр мягкого сыра
  • 60 гр сахарной пудры
  • ванильный сахар 8 гр.

Воздушные пончики "Берлинеры" с начинкой

По легенде, этот знаменитый немецкий рецепт в 18 веке изобрел юный пекарь из Берлина. Парень мечтал служить пушкарем в армии, но его отправили на полевую кухню. Он решил испортить партию блинчиков, приготовив их в виде шариков, напоминавших пушечные ядра. Он целиком обжарил их в масле. Но его угощение настолько пришлось всем по вкусу, что даже сегодня этот десерт неизменно любят во всем мире. 

Для теста:

  • 95 мл молока
  • 75 г сливочного масла
  • 25 г сахара
  • 1 ч.л. ванилина
  • 10 г сухих дрожжей
  • 375 г муки
  • 2 яйца
  • 3/4 ч.л. соли
  • растительное масло для фритюра

Для глазури:

  • карамельный соус
  • сахар
  • топленный шоколад (белый и темный)

Для начинки можно использовать сливовое, абрикосовое, персиковое или клубничное повидло, клубничный мармелад, яблочное или грушевое пюре.

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