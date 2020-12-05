В канун Нового года многие украинцы собирают идеи для праздничного стола. Кроме традиционных салатов можно порадовать себя и гостей десертами, которые оценят и взрослые и дети.

Мы собрали несколько простых и оригинальных рецептов, которые можно включить в меню на Новый год.

Панакота с мандаринами

Для приготовления этого десерта понадобятся такие ингредиенты:

400 мл молока (подойдут сливки, растительное молоко или кокосовое молоко 18% консервированное)

12 гр. желатина

2 шт. мандаринов (нужно 100 мл. сока)

1 ст. ложка сахара или другого подсластителя

10 гр желатина (можно заменить на агар-агар)

мята для украшения

В сотейнике необходимо соединить молоко, сахар и 4/5 пакетика желатина. Нагреваем, чтобы желатин полностью растворился (ни в коем случае не кипятим). Если у вас не быстродействующий желатин, необходимо его заранее замочить. Подогретое молоко разливаем по стаканчикам или креманкам, оставляя место для мандаринового слоя. Отправляем на час в холодильник.

Для верхнего слоя разрезаем мандарины пополам и выдавливаем из них сок. Сок нужно процедить через ситечко, после чего отправляем в сотейник с оставшемся желатином. Желательно взять 4 гр. желатина: учитывая кислую среду, желатин может плохо застывать.

Несколько долек мандаринов, очищенных от белых прожилок, выкладываем сверху молочного застывшего слоя и заливаем мандариновым желе. Отправляем в холодильник.

Мандариновая панакота. Рецепт YouTube- канала PaprikA

Пирожное "Молочный ломтик"

Для приготовления нежного лакомства понадобятся такие ингредиенты:

4 шт яиц

45 гр муки

80 гр сахара

25 гр какао

2 ч.л. меда

Щепотка соли, ваниль или ванильный экстракт

300 гр сливок 33%

120 гр сгущенного молока

30 гр меда

9 гр желатина

Мармелад из банана и киви

Для приготовления понадобятся по 2 штуки киви и бананов, 40 граммов воды, чайная ложка меда, 10 граммов агар-агара и кокосовая стружка.

Очищаем киви с бананами и нарезаем их кубиками. Выкладываем фрукты в блендер и измельчаем их в пюре. Переливаем пюре в кастрюлю и, помешивая, доводим до кипения.

Высыпаем в емкость с водой агар-агар. После этого добавляем в кастрюлю к фруктовому пюре, все снова перемешиваем, провариваем три минуты на слабом огне. Снимаем с плиты и добавляем мёд. Снова перемешиваем и даем остыть. Заливаем остывшую массу в специальную емкость, разравниваем до высоты в 2 см. Прикрываем пленкой и убираем в холодильник на 2 часа, чтобы десерт застыл. Готовый мармелад останется лишь нарезать небольшими порциями и посыпать кокосовой стружкой.

Мармелад из киви и банана. Рецепт - fresh.ru

Десерт "Кокосовое облачко"

Такой десерт готовится очень легко - с ним справится даже тот, кто еще никогда не готовил. Рецепт будет находкой для тех, кто следит за своей фигурой. Для приготовления нужны такие ингредиенты:

500 мл йогурта

18 г желатина

5 г ванильного сахара

1/3 стакана воды

60 г сахарной пудры

60 г кокосовой стружки

Желатин смешиваем с водой и отставляем на 10 мин, давая набухнуть. Наливаем йогурт в миску, добавляем сахарную пудру и ванильный сахар. В смесь также насыпаем кокосовую стружку, все перемешиваем. Затем нагреваем до 50 градусов набухший желатин и вливаем его в йогуртовую массу маленькими порциями, после каждого раза - хорошо перемешиваем.

Готовый десерт распределяем в емкости и отправляем в холодильник. После того, как масса застынет, разрезаем ее на порционные кусочки и подаем на стол.

Молочно-шоколадное желе

Ингредиенты:

500 мл молока

50 г горького шоколада

2 ст.л. сахара

17 г желатина

Желатин растворить с 1 ст.л. теплой воды. Нагреваем молоко, но не доводим до кипения. Затем формируем два слоя для желе. Для шоколадного слоя возьмем часть молока (150 г), добавим в него ломтики шоколада и отправим растапливаться в микроволновку. Добавим сюда треть желатина и половину сахара.

Отдельно возьмем еще 100 мл молока и вольем в оставшейся разведенный желатин, ставим на 2 мин в микроволновку, достаем и все хорошо перемешиваем, чтобы желатин полностью растворился (можно прогреть смесь на слабом огне на плите). Добавляем остальной сахар.

Оба слоя оставляем остыть в прохладном месте.



Берем формочки для желе и вливаем шоколадную и молочную массы, чередуя и отправляя в холод каждые 20 минут. Желе должно хорошо застыть. Выкладываем его на печенье, украшая сверху вишенкой.





Новогодний стол не обойдется без желе. Фото: cookpad.com

Сладости из Маршмеллоу

Такой праздничный десерт - очень легкий в приготовлении и понравится взрослым и детям. К тому же, из него легко декорировать новогодний стол.

Для приготовления забавных оленей и фигурок понадобятся:

маршмеллоу

разная посыпка

крендельки

печенье Орео

Skittles или M&M's

растопленный шоколад

шпажки

Бисквитный торт "Зимний лес"

Ингредиенты:

5 яиц

250 г сахара

2 ст. л. ванильного ароматизатора

8 г разрыхлителя

225 мл растительного масла

375 г муки

125 мл воды

пищевой краситель (красный и зеленые цвета)

500 г творожного сыра

200 г марципана

200 г белого шоколада

соломка с шоколадом и присыпка в форме бусинок (для украшения)

сахарная пудра

Засахаренный миндаль с корицей

200 г сахара

1 ч.л. корицы

80 мл воды

200 г миндальных орехов

На сковороду высыпаем сахар, сверху посыпаем корицей, заливаем водой и растапливаем на огне. В карамель выкладываем орехи и перемешиваем. Готовим до тех пор, пока вода не выпарится. Снимаем орехи с плиты и сушим на пергаменте. Упаковываем в бумажный конверт - и можно лакомиться орешками.

Шоколадный рулет со сливочной начинкой без выпекания

Ингредиенты для основы:

310 гр шоколадного печенья

30 гр какао-порошка (2 ст. ложки с горкой)

160 гр теплого молока

30 гр сахара

Для начинки:

300 гр мягкого сыра

60 гр сахарной пудры

ванильный сахар 8 гр.

Воздушные пончики "Берлинеры" с начинкой

По легенде, этот знаменитый немецкий рецепт в 18 веке изобрел юный пекарь из Берлина. Парень мечтал служить пушкарем в армии, но его отправили на полевую кухню. Он решил испортить партию блинчиков, приготовив их в виде шариков, напоминавших пушечные ядра. Он целиком обжарил их в масле. Но его угощение настолько пришлось всем по вкусу, что даже сегодня этот десерт неизменно любят во всем мире.

Для теста:

95 мл молока

75 г сливочного масла

25 г сахара

1 ч.л. ванилина

10 г сухих дрожжей

375 г муки

2 яйца

3/4 ч.л. соли

растительное масло для фритюра

Для глазури:

карамельный соус

сахар

топленный шоколад (белый и темный)

Для начинки можно использовать сливовое, абрикосовое, персиковое или клубничное повидло, клубничный мармелад, яблочное или грушевое пюре.