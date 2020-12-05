В канун Нового года многие украинцы собирают идеи для праздничного стола. Кроме традиционных салатов можно порадовать себя и гостей десертами, которые оценят и взрослые и дети.
Мы собрали несколько простых и оригинальных рецептов, которые можно включить в меню на Новый год.
Панакота с мандаринами
Для приготовления этого десерта понадобятся такие ингредиенты:
- 400 мл молока (подойдут сливки, растительное молоко или кокосовое молоко 18% консервированное)
- 12 гр. желатина
- 2 шт. мандаринов (нужно 100 мл. сока)
- 1 ст. ложка сахара или другого подсластителя
- 10 гр желатина (можно заменить на агар-агар)
- мята для украшения
В сотейнике необходимо соединить молоко, сахар и 4/5 пакетика желатина. Нагреваем, чтобы желатин полностью растворился (ни в коем случае не кипятим). Если у вас не быстродействующий желатин, необходимо его заранее замочить. Подогретое молоко разливаем по стаканчикам или креманкам, оставляя место для мандаринового слоя. Отправляем на час в холодильник.
Для верхнего слоя разрезаем мандарины пополам и выдавливаем из них сок. Сок нужно процедить через ситечко, после чего отправляем в сотейник с оставшемся желатином. Желательно взять 4 гр. желатина: учитывая кислую среду, желатин может плохо застывать.
Несколько долек мандаринов, очищенных от белых прожилок, выкладываем сверху молочного застывшего слоя и заливаем мандариновым желе. Отправляем в холодильник.
Мандариновая панакота. Рецепт YouTube- канала PaprikA
Пирожное "Молочный ломтик"
Для приготовления нежного лакомства понадобятся такие ингредиенты:
- 4 шт яиц
- 45 гр муки
- 80 гр сахара
- 25 гр какао
- 2 ч.л. меда
- Щепотка соли, ваниль или ванильный экстракт
- 300 гр сливок 33%
- 120 гр сгущенного молока
- 30 гр меда
- 9 гр желатина
Мармелад из банана и киви
Для приготовления понадобятся по 2 штуки киви и бананов, 40 граммов воды, чайная ложка меда, 10 граммов агар-агара и кокосовая стружка.
Очищаем киви с бананами и нарезаем их кубиками. Выкладываем фрукты в блендер и измельчаем их в пюре. Переливаем пюре в кастрюлю и, помешивая, доводим до кипения.
Высыпаем в емкость с водой агар-агар. После этого добавляем в кастрюлю к фруктовому пюре, все снова перемешиваем, провариваем три минуты на слабом огне. Снимаем с плиты и добавляем мёд. Снова перемешиваем и даем остыть. Заливаем остывшую массу в специальную емкость, разравниваем до высоты в 2 см. Прикрываем пленкой и убираем в холодильник на 2 часа, чтобы десерт застыл. Готовый мармелад останется лишь нарезать небольшими порциями и посыпать кокосовой стружкой.
Мармелад из киви и банана. Рецепт - fresh.ru
Десерт "Кокосовое облачко"
Такой десерт готовится очень легко - с ним справится даже тот, кто еще никогда не готовил. Рецепт будет находкой для тех, кто следит за своей фигурой. Для приготовления нужны такие ингредиенты:
- 500 мл йогурта
- 18 г желатина
- 5 г ванильного сахара
- 1/3 стакана воды
- 60 г сахарной пудры
- 60 г кокосовой стружки
Желатин смешиваем с водой и отставляем на 10 мин, давая набухнуть. Наливаем йогурт в миску, добавляем сахарную пудру и ванильный сахар. В смесь также насыпаем кокосовую стружку, все перемешиваем. Затем нагреваем до 50 градусов набухший желатин и вливаем его в йогуртовую массу маленькими порциями, после каждого раза - хорошо перемешиваем.
Готовый десерт распределяем в емкости и отправляем в холодильник. После того, как масса застынет, разрезаем ее на порционные кусочки и подаем на стол.
Молочно-шоколадное желе
Ингредиенты:
- 500 мл молока
- 50 г горького шоколада
- 2 ст.л. сахара
- 17 г желатина
Желатин растворить с 1 ст.л. теплой воды. Нагреваем молоко, но не доводим до кипения. Затем формируем два слоя для желе. Для шоколадного слоя возьмем часть молока (150 г), добавим в него ломтики шоколада и отправим растапливаться в микроволновку. Добавим сюда треть желатина и половину сахара.
Отдельно возьмем еще 100 мл молока и вольем в оставшейся разведенный желатин, ставим на 2 мин в микроволновку, достаем и все хорошо перемешиваем, чтобы желатин полностью растворился (можно прогреть смесь на слабом огне на плите). Добавляем остальной сахар.
Оба слоя оставляем остыть в прохладном месте.
Берем формочки для желе и вливаем шоколадную и молочную массы, чередуя и отправляя в холод каждые 20 минут. Желе должно хорошо застыть. Выкладываем его на печенье, украшая сверху вишенкой.
Новогодний стол не обойдется без желе. Фото: cookpad.com
Сладости из Маршмеллоу
Такой праздничный десерт - очень легкий в приготовлении и понравится взрослым и детям. К тому же, из него легко декорировать новогодний стол.
Для приготовления забавных оленей и фигурок понадобятся:
- маршмеллоу
- разная посыпка
- крендельки
- печенье Орео
- Skittles или M&M's
- растопленный шоколад
- шпажки
Бисквитный торт "Зимний лес"
Ингредиенты:
- 5 яиц
- 250 г сахара
- 2 ст. л. ванильного ароматизатора
- 8 г разрыхлителя
- 225 мл растительного масла
- 375 г муки
- 125 мл воды
- пищевой краситель (красный и зеленые цвета)
- 500 г творожного сыра
- 200 г марципана
- 200 г белого шоколада
- соломка с шоколадом и присыпка в форме бусинок (для украшения)
- сахарная пудра
Засахаренный миндаль с корицей
- 200 г сахара
- 1 ч.л. корицы
- 80 мл воды
- 200 г миндальных орехов
На сковороду высыпаем сахар, сверху посыпаем корицей, заливаем водой и растапливаем на огне. В карамель выкладываем орехи и перемешиваем. Готовим до тех пор, пока вода не выпарится. Снимаем орехи с плиты и сушим на пергаменте. Упаковываем в бумажный конверт - и можно лакомиться орешками.
Шоколадный рулет со сливочной начинкой без выпекания
Ингредиенты для основы:
- 310 гр шоколадного печенья
- 30 гр какао-порошка (2 ст. ложки с горкой)
- 160 гр теплого молока
- 30 гр сахара
Для начинки:
- 300 гр мягкого сыра
- 60 гр сахарной пудры
- ванильный сахар 8 гр.
Воздушные пончики "Берлинеры" с начинкой
По легенде, этот знаменитый немецкий рецепт в 18 веке изобрел юный пекарь из Берлина. Парень мечтал служить пушкарем в армии, но его отправили на полевую кухню. Он решил испортить партию блинчиков, приготовив их в виде шариков, напоминавших пушечные ядра. Он целиком обжарил их в масле. Но его угощение настолько пришлось всем по вкусу, что даже сегодня этот десерт неизменно любят во всем мире.
Для теста:
- 95 мл молока
- 75 г сливочного масла
- 25 г сахара
- 1 ч.л. ванилина
- 10 г сухих дрожжей
- 375 г муки
- 2 яйца
- 3/4 ч.л. соли
- растительное масло для фритюра
Для глазури:
- карамельный соус
- сахар
- топленный шоколад (белый и темный)
Для начинки можно использовать сливовое, абрикосовое, персиковое или клубничное повидло, клубничный мармелад, яблочное или грушевое пюре.