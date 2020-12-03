Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) накануне начал очередную коммуникацию с правительством Украины по делу о люстрации. На этот раз суд рассматривает кейс "Кузнецов, Подгайный, Шепелев и другие против Украины", а всего дело касается семи уволенных по люстрации чиновников.

Об этом "Стране" сообщил один из заявителей, Олег Подгайный, который ранее занимал должность бывшего заместителя начальника Главного управления международного правового сотрудничества Генеральной прокуратуры.

По словам Подгайного, начало коммуникации означает, что Минюст должен разъяснить суду, почему заявители были ограничены в своих правах в Украине. Аналогичный кейс "Полях против Украины" уже закончился победой заявителя, и ЕСПЧ присудил ему компенсацию за моральный ущерб в размере 5 тысяч евро.

"Получив это решение, правительство должно предпринять меры индивидуального характера, как-то: восстановить на работе, убрать из реестра люстрированных, а также предпринять меры общего характера - то есть внести изменения в закон о люстрации, который спровоцировал такое нарушение прав заявителей, - рассказал "Стране" Подгайный. - У Минюста есть время до 22 февраля ответить ЕСПЧ, затем дается 1 месяц нам, как заявителям, чтобы подготовить свои возражения на сведения, которые предоставят суду в Минюсте. Я ожидаю, что решение по нашему рейсу появится к лету. Но в ЕСПЧ действует прецедентное право и это означает, что наше решение будет значительно жестче, чем у Поляха. Скоро год, как правительство проиграло его дело в ЕСПЧ, но закон так и не был изменен. А это, как минимум означает, что сумма сатисфакции будет увеличена, вряд ли это будет 5 тысяч как у Поляха, я думаю, компенсация будет намного больше".

По данным Подгайного, еще осталось около 150 люстрированных чиновников, дела которых рассматривает ЕСПЧ.

"Я знаю, что в Минюст обращались даже народные депутаты, спрашивали, как он будет выходить из этого кризиса, потому что даже если каждому заявителю заплатить по 5 тысяч евро, это уже 25 миллионов гривен только моральной компенсации, не говоря о выплате зарплат за время вынужденного простоя", - отметил экс-прокурор.

Напомним, в феврале ЕСПЧ окончательно отверг закон о люстрации, принятый Верховной Радой Украины в 2014 году. "Страна" разбиралась в том, как власти хотят изменить закон о люстрации и будет ли учтена позиция суда.

Также мы писали, что представитель президента Владимира Зеленского в Конституционном суде Украины Федор Вениславский признал действующую редакцию закона о люстрации неконституционной.