В четверг, 3 декабря, президент Украины Владимир Зеленский по случаю Международного дня людей с инвалидностью подписал указ об обеспечении создания безбарьерного пространства в стране.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Указ №533/2020 "Об обеспечении создания безбарьерного пространства в Украине" предусматривает создание Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства. Он направлен на обеспечение равного и беспрепятственного доступа всех социальных групп населения к образованию, занятости, услугам, инфраструктуре, участию в жизни общества. Документ призван способствовать созданию надлежащих условий для реализации социально-экономических, политических, личных прав и свобод украинских граждан.

Кабинет Министров Украины с привлечением Национального института стратегических исследований, представителей госорганов и местного самоуправления, общественных активистов, ученых, экспертов должен разработать и утвердить Национальную стратегию по созданию безбарьерного пространства в Украине.

Стратегия должна предложить комплексный подход к развитию принципов социальной, экономической, политической, цифровой и физической безбарьерности для всех общественных групп, в том числе людей с инвалидностью, пожилых людей, молодежи, женщин, родителей малолетних детей и детей с инвалидностью. Согласно указу, стратегия должна быть разработана и утверждена в апреле 2021 года.

Напомним, правила для инвалидных колясок внесут в украинские ПДД.

Также мы писали о том, что Рада разрешила имеющим инвалидность детям-сиротам воспитываться в приемных семьях до 23 лет.