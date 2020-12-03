Audi вылетел "на встречку" и столкнулся с микроавтобусом. Фото: facebook.com/MVS.LVIV

В четверг, 3 декабря, во Львовской области на трассе "Львов - Луцк" водитель Audi вылетел на полосу встречного движения, где и столкнулся лоб в лоб с микроавтобусом. В результате этого ДТП погибли три человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Так, дорожно-транспортное происшествие произошло около 06.00 возле села Сабановка Радеховского района.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля Audi, 50-летний местный житель, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, которым управлял житель Ровенской области в возрасте 35 лет.

"В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте. Водитель микроавтобуса и его 56-летняя пассажирка, также жительница Ровенской области, получили телесные повреждения, от которых скончались в больнице", - добавили в пресс-центре.

В данный момент следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

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