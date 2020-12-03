В четверг, 3 декабря, во Львовской области на трассе "Львов - Луцк" водитель Audi вылетел на полосу встречного движения, где и столкнулся лоб в лоб с микроавтобусом. В результате этого ДТП погибли три человека.



Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Так, дорожно-транспортное происшествие произошло около 06.00 возле села Сабановка Радеховского района.

По данным правоохранителей, водитель автомобиля Audi, 50-летний местный житель, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, которым управлял житель Ровенской области в возрасте 35 лет.



"В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте. Водитель микроавтобуса и его 56-летняя пассажирка, также жительница Ровенской области, получили телесные повреждения, от которых скончались в больнице", - добавили в пресс-центре.

В данный момент следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.







Ранее "Страна" сообщала, что во Львовской области мужчина погиб под колесами снегоуборочной машины.



Также напомним, что под Краснодаром погибли люди при столкновении КамАЗа с микроавтобусом. В результате ДТП восемь человек погибли на месте, еще восьмерых с различными травмами увезли в больницу.