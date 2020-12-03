Европейская комиссия запустит фонд ЕС по восстановлению экономики в 750 миллиардов евро без Венгрии и Польши, если на следующей неделе заседание совета по вопросам бюджета зайдет в тупик.

Об этом информирует газета Politico со ссылкой на источники в Брюсселе.

По данным журналистов, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время видеозвонка заявила президенту Европейского парламента Давиду Сассоли, что намерена "спасти фонд восстановления" и "предложить усиленное сотрудничество 25 стран". По словам собеседника, такой шаг будет означать, что Европейский парламент не будет голосовать за семилетний бюджет, проект которого сейчас обсуждается.

Стоит отметить, что фонд восстановления экономики ЕС в условиях пандемии является частью более крупного проекта на сумму 1,8 трлн евро, который также включает Многолетнюю финансовую основу (MFF) на 2021-2027 годы.

Венгрия и Польша блокируют принятие финансовых инициатив для противодействия механизму, привязывающему бюджетные платежи к критериям верховенства закона. Один высокопоставленный чиновник Еврокомиссии сказал, что альтернативные "решения", включая расширение сотрудничества в рамках законодательства ЕС, могут быть приняты "быстро", если Венгрия и Польша сохранят свое вето. Но чиновник не уточнил, какой подход планировала предпринять комиссия.

"Мы не пришли к окончательному мнению о том, какое из этих решений следует принять", - сказал европейский чиновник, добавив, что остается "центральный сценарий", согласно которому противостояние может быть разрешено на встрече лидеров ЕС, запланированной в Брюсселе 10-11 декабря.

Расширенное сотрудничество - особый процесс, разрешенный договорами ЕС для группы стран, чтобы продвинуться по решению вопросов, если все 27 стран не могут достичь соглашения. Остальным странам разрешено присоединиться позже, если они захотят.

Другой вариант для ЕС обойти Венгрию и Польшу - создать фонд вне структур ЕС на основе межправительственного договора.

"Если вы выберете межправительственное решение, вам придется полностью изобретать велосипед, а это займет некоторое время", - сказал представитель Комиссии.

В этом случае "любое заимствование, которое мы возьмем для финансирования нашего национального прогресса, немедленно увеличит уровень долга стран-членов, поддерживающих межправительственные займы, что было бы очень непривлекательно", добавил чиновник.

По его словам помимо межправительственного договора или расширения сотрудничества, "на самом деле могут быть и другие решения". Представитель парламента отметил, что запуск фонда восстановления с участием 25 стран может повлиять на одобрение MFF, при этом семилетний бюджет и фонд восстановления были согласованы в виде пакета в июле. Если MFF не будет подписан до конца года, ЕС перейдет на чрезвычайный бюджет, и это будет иметь большие последствия для расходов блока.

Напомним, 16 ноября Венгрия и Польша заблокировали принятие бюджета и фонда восстановления после пандемии на 2021-2027 годы. Позже премьер-министры стран объяснили причины блокировки тем, что приняли такое решение для блага Евросоюза.

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