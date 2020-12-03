C 11 декабря предполагается начать испытательные полеты корабля SpaceShipTwo - VSS Unity, предназначенного в перспективе для туристических полетов в космос.



Об этом сообщает компания разработчик-проекта Virgin Galactic.

"Корабль SpaceShipTwo, который рассчитан на шесть пассажиров и двух пилотов, будет поднят в воздух на самолете-носителе WhiteKnightTwo с аэродрома в штате Нью-Мексико. После отстыковки от него с помощью ракетного двигателя корабль выйдет на суборбитальную орбиту высотой около 100 км, то есть на границу атмосферы с космосом, а затем как самолет совершит посадку на Земле", - заявили в пресс-центре.

Отмечается, что компания Virgin Galactic собирается начать коммерческие полеты туристов на суборбитальном корабле SpaceShipTwo в следующем году. Заявки на полет уже подали 700 человек, цена билета составляет 250 000 долларов.



"Члены нашей команды в Virgin Galactic, наши будущие астронавты и наши поклонники по всему миру остаются невероятно взволнованы нашим предстоящим космическим полетом", - добавили в компании.



Ранее "Страна" сообщала, что в прошлом году Virgin Galactic и Under Armour создали стильные скафандры и экипировку для космических туристов. Компании представили новую линейку космических скафандров для будущих пассажиров космического корабля SpaceShipTwo.



Также напомним, что Илон Маск назвал дату, когда первый землянин высадится на Марс.