Корабль, который планируют запустить в космос 11 декабря. Фото: facebook.com/VirginGalactic

C 11 декабря предполагается начать испытательные полеты корабля SpaceShipTwo - VSS Unity, предназначенного в перспективе для туристических полетов в космос.

Об этом сообщает компания разработчик-проекта Virgin Galactic.

"Корабль SpaceShipTwo, который рассчитан на шесть пассажиров и двух пилотов, будет поднят в воздух на самолете-носителе WhiteKnightTwo с аэродрома в штате Нью-Мексико. После отстыковки от него с помощью ракетного двигателя корабль выйдет на суборбитальную орбиту высотой около 100 км, то есть на границу атмосферы с космосом, а затем как самолет совершит посадку на Земле", - заявили в пресс-центре.

Отмечается, что компания Virgin Galactic собирается начать коммерческие полеты туристов на суборбитальном корабле SpaceShipTwo в следующем году. Заявки на полет уже подали 700 человек, цена билета составляет 250 000 долларов.

"Члены нашей команды в Virgin Galactic, наши будущие астронавты и наши поклонники по всему миру остаются невероятно взволнованы нашим предстоящим космическим полетом", - добавили в компании.

Ранее "Страна" сообщала, что в прошлом году Virgin Galactic и Under Armour создали стильные скафандры и экипировку для космических туристов. Компании представили новую линейку космических скафандров для будущих пассажиров космического корабля SpaceShipTwo.

Также напомним, что Илон Маск назвал дату, когда первый землянин высадится на Марс.

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