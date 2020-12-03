Объединение мусульман Польши опубликовало религиозный календарь на 2021 год, в котором крымские мечети были подписаны как находящиеся в Российской Федерации. После этого инцидент уже назвали редакционной ошибкой, а подписи в календаре исправили.

Об этом сказано в обращении муфтия Польши Томаша Мишкевича.

"Я выражаю глубокие соболезнования и прошу прощения у всех, кто чувствовал себя обиженным за это. Очевидно, произошла ошибка. Я не хочу обвинять себя или кого-нибудь здесь: это серьезная ошибка, которой не должно было случиться, но она произошла. Редакционная ошибка прошла на этапе разработки, роковой автоматизм писателя и перенос названия "(Российская Федерация)" появился на других страницах календаря, за что еще раз прошу прощения", - говорится в обращении.

По его словам, у организации "не было цели создавать дополнительную напряженность и без того в сложной политической ситуации".

"Мы все поддерживаем свободный Крым, который так важен для всех татар, в том числе для польско-татарской общины. Мне очень жаль, что произошел такой неприятный инцидент, тем более, что религиозный союз мусульман в Республике Польша был и остается аполитичным. Одна из наших основных целей - отстаивать право мусульманской общины на религиозную практику, неприкосновенность религиозных объектов и кладбищ", - заявил муфтий.

Напомним, австрийцы решили построить театр в Севастополе, Украина готовит санкции.

Также мы писали о том, что французская газета Le Monde опубликовала карту пандемии коронавируса в мире, на которой Крым был обозначен как часть России. Впрочем, позже ошибку на ней исправили.