Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призвал украинцев на грядущих выходных не оставаться дома, а посетить учреждения культуры, торгово-развлекательные центры и кафе, так как карантин выходного дня больше не действует.

Соответствующий пост чиновник опубликовал в своем Facebook.

"Уже с субботы можно снова посмотреть спектакль в театре, познакомиться с экспозициями музеев, послушать оперу, насладиться концертом в филармонии или посмотреть фильм в кинотеатре, не откладывать спортзал на понедельник, встретиться с друзьями в кафе или ресторане, пойти в торговый центр и найти себе там дело для досуга, и еще много нужных вещей, по которым все мы успели соскучиться", - написал Ткаченко.

Министр заверил, что учреждения культуры придерживаются карантинных ограничений, потому их посещение безопасно. Он призвал "билетом, кофе или абонементом" поддержать культурную сферу.

"Сделайте паузу в поставках домой, откажитесь от соблазна остаться под теплым одеялом, надевайте маски, берите антисептики и вперед навстречу интересным выходным. Спланируйте их прямо сейчас", - добавил Ткаченко.

Стоит отметить, что министр культуры Ткаченко был единственным, кто воздержался на голосовании Кабмина при принятии решения о введении карантина выходного дня в Украине.

Вчера украинское правительство решило не продлевать действующий в Украине с 14 ноября режим ограничений на выходных.

Теперь и по выходным и по будням в Украине будут действовать правила "оранжевой зоны". Подробнее о них читайте в нашем материале.