В Испании, где в ноябре зарегистрировали рекордную смертность от коронавируса, власти приняли решение усилить карантинные ограничения в период новогодних и Рождественских праздников. Людям будет запрещено перемещаться между регионами, а также собираться компаниями более десяти человек.

Об этом сообщает Reuters.

Так, чтобы предотвратить распространения коронавирусной инфекции, с 23 декабря по 6 января в стране будет запрещено перемещение людей между регионами, кроме посещения семьи. Однако пока неизвестно, каким образом правительство собирается это контролировать.

Также ограничения коснутся и числа людей, которые смогут собираться на семейное празднование. В Испании разрешили собираться группами до 10 человек. Отметим, что ранее количество людей, которые могли собраться вместе, составляло максимум 6 человек, за исключением нескольких регионов.

Уточняется, что в Испании каждый регион может вводить ограничения самостоятельно.

Ранее мы писали, что в Испании две ночи подряд продолжались акции протеста против карантинных ограничений и запретов, которые были введены. Местами митинги переросли в разграбление магазинов и стычки с полицией. Задержаны около 50 человек.

Также рассказывали, что в Германии продлили локдаун до 10 января.