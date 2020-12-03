В Москве в своей квартире обнаружили мертвой 75-летнюю актрису театра и кино Нину Акимову, на ее лице были зафикисрованы следы повреждений. Полиция проводит проверку по факту ЧП.

Об этом сообщает "МК".

По предварительной версии, смерть наступила от естественных причин. Однако уточняется, что при осмотре тела Акимовой были обнаружены травмы: ссадина на лбу и гематомы в области глаз.

В августе прошлого года Акимова была госпитализирована из своей квартиры с побоями, предполагалось, что ее избил кто-то из родных. В ноябре этого года актриса ненадолго пропала, директор театра Софья Апфельбаум подавала заявление в полицию.

Отметим, Нина Акимова с 1983 года работала в Российском академическом молодежном театре. Также она снималась в кино. Она сыграла в фильмах "Дуэль", "Город - одна улица", "Метель", "Сердце матери", "Дубравка", "В распутицу".

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