В России за прошедшие сутки выявили антирекордное число случаев коронавирусной болезни - более 28 000 эпизодов.

Об этом в четверг, 3 декабря, информирует пресс-служба Минздрава РФ.

Так, за последние сутки в России выявлено 28 145 подтвержденных случаев Covid-19, из них активных 5 988 (21,3%). За все время в стране зарегистрировано 2 375 546 случаев заболевания, скончались 41 607 пациентов (+554 за сутки), выздоровели 1 859 851 человек (+29 502).

Напомним, вчера президент РФ Владимир Путин распорядился начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса уже на следующей неделе. В начале прививки будут получать первые две группы риска - учителя и врачи.

Тем временем в Украине также увеличился показатель прироста случаев Covid-19, но до антирекорда не дошло. 3 декабря выявлено 14 496 новых случаев за сутки. Наша страна получит первую партию вакцин от коронавируса только весной 2021 года.