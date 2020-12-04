До Нового осталось меньше месяца! Продолжаем создавать праздничное настроение предновогодними публикациями. На этот раз предлагаем читателям идеи для закусок.

Концепция стола может быть следующей. Можно приготовить одно главное блюдо - допустим, рыбу в духовке, запеченную курицу или утку с овощами. А все остальные угощения могут быть представлены в виде закусок-канапе.

В пользу такого варианта есть несколько моментов. Во-первых, это эстетично и красиво. Во-вторых, такие приемы пищи дозированные, желудок за это будет вам благодарен. В-третьих, многочисленные блюда не будут потом портиться в холодильнике.

Прежде чем переходить к рецептам, дадим несколько советов. На первый взгляд, в канапе нет ничего особенного. Но чтобы они получились плюс-минус как на картинке, нужно потренироваться. Одного раза на протяжении декабря будет достаточно. Таким образом ваши руки "поймут" продукты и 31 декабря у вас не возникнет форс-мажора.

Канапе готовьте из расчета три штуки на одного гостя. Лучше используйте не обычные зубочистки, а специальные шпажки. Они продаются в отделе супермаркетов со скатертями, свечами, пластиковой посудой.

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Закуска с красной икрой

Многие привыкли на Новый готовить бутерброды с красной икрой. Однако из-за сливочного масла они выходят жирными. Для тех, кто заботится о фигуре, предлагаем такую закуску:

кусочек свежего огурца,

половина вареного перепелиного яйца,

крем-сыр,

красная икра.

Готовьте не раньше, чем за 30 минут до подачи на стол. Если такой возможности нет, то готовое блюдо накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник.

Канапе с сыром и ветчиной

Нарезку из ветчины, колбасы и сыра можете преобразовать в такое канапе:

обжаренный на сухой сковородке багет,

кусочек ветчины (колбасы),

кусочек сыра,

еще один кусочек багета,

долька лимона.

Такую закуски можно готовить заранее - хоть утром 31-го декабря. Еще плюс - канапе может быть горячим, если перед подачей на стол на несколько минут вы поставите их в микроволновку.

Закуска с креветкой и авокадо

Еще одна вкусная закуска - с креветкой и авокадо. Вам понадобится:

багет,

обжаренная королевская креветка,

авокадо (перетертое).

Как хранить авокадо: Авокадо следует покупать дней за пять до готовки. Можно брать твердое. Чтобы фрукт доспел, спрячьте его в темное место (например, кухонный шкаф). Вы поймете, когда он прийдет в нужную "форму" - станет мягким.

Это канапе готовьте минут за 30 до подачи на стол, так как авокадо темнеет. Через несколько часов блюдо продолжит быть съедобным, но станет менее презентабельным.

Семга со сливочным сыром и огурцом

Любимая многими закуска - с красной рыбой. Она очень простая и вкусная. Вам понадобится:

семга,

сливочный сыр (внутрь рыбы),

свежий огурец без кожуры,

белый хлеб.

Сыр и виноград под вино

Если на новогоднем столе будет вино, то непременно приготовьте такое канапе:

сыр с плесенью,

грецкий орех,

виноградинка.

Сыр такого типа не хранится долго. Поэтому, скорее всего, его придется покупать не раньше 29-30 декабря.

Оливье в корзинках

Многие любят готовить на Новый год оливье. Эту традицию можно не менять, просто подайте блюдо более оригинально - в пищевых корзинках. Они продаются в отделе супермаркетов с кондитерскими ингредиентами.

Оливье можете готовить заранее, в корзинки накладывайте перед подачей на стол. Так же можете поступить и с остальными салатами.

Рецепт классического оливье такой:

картофель вареный,

морковь вареная,

огурцы (солевые или свежие),

яйца вареные,

мясо вареное (курица или говядина),

зеленый горошек консервированный,

майонез,

соль и черный молотый перец.

Хозяйки часто интересуются, в каким пропорциях нужно шинковать. Если один способ, который вы запомните раз и навсегда: все ингредиенты оливье в одинаковом количестве. Чтобы не вышло на глаз, режьте в какую-то одну и ту же емкость (например, большую чашку), а потом пересыпайте в общую миску. Исключение только горошек - его надо в два раза меньше, чем всего остального.

Для оливье ПП (правильное питание) можете использовать не 67-процентый майонез, а легкий майонезный соус с 15%, 20-30% жирности.

Для оригинального оливье вместо куриного филе или говядины можете положить семгу и/или вареную креветку. Также не проигрывает блюдо, если использовать вареную колбасу.

Дед Мороз из банана и клубники

Если Новый год с вами будут встречать дети, непременно приготовьте такую красивую и вкусную закуску:

банан,

зефирка,

клубника,

снова зефирка,

нос - M&M’s,

глаза - от пасхальной присылки.

Напомним, что банан темнеет, поэтому готовьте не раньше, чем за полчаса до подачи на стол.

Закуски с фруктами

Вместо того, чтобы подать фруктовые нарезки или неочищенные фрукты в вазах, можно сделать вот такое угощение на шпажках.

Нанизать можно все, что вам нравится. В нашем примере это:

виноград,

голубика,

киви,

ананас,

апельсин,

малина.

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