В четверг, 3 декабря, в российском городе Норильск, который находится в Заполярье, выпало огромное количество снега. Заносы достигли высоты в человеческий рост. Из-за метели закрыта дорога в аэропорт.

Соответствующие фото и видео публикует Telegram-канал РИА "Новости".

Так, в Норильске уже несколько дней идет сильный снегопад, из-за чего городские улицы основательно замело. На кадрах видны заснеженные дворы и улицы. Снегом полностью засыпаны некоторые остановки и дорожные знаки. Жители откапывают проходы, чтобы передвигаться по улицам.

Ранее мы рассказывали, что в прошлом году автобус в Норильске попал в затор из-за ДТП во время метели, в результате чего пассажиров замело снегом прямо в салоне.

Также "Страна" публиковала фотоподборку заснеженного Киева в первый день зимы.