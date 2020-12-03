После обысков у главы венгерского фонда "Эган Эде" и лидера партии венгров Закарпатья Василия Брензовича, которые СБУ провела 30 ноября, региональная прокуратура готовит подозрение.

Об этом со ссылкой на губернатора Закарпатской области Алексея Петрова пишет "Укринформ".

"Сейчас по результатам обысков проводятся экспертизы. Я проводил совещание с работниками правоохранительных органов - они уверены, что будет подозрение", - сказал Петров.

Как он объяснил, имеется в виду подозрение Василию Брензовичу по результатам его деятельности как гражданина Украины. Его готовит и будет вручать Закарпатская областная прокуратура.

Отметим, что СБУ проводила обыски в фонде, который возглавляет Брензович, поскольку подозревала, что отдельные украинские общественные деятели причастны к содействию иностранному государству: поддержке государственных органов соседней страны в проведении подрывной деятельности в ущерб Украине, в частности, в совершении действий с признаками государственной измены.

Напомним, что этот случай вызвал большой резонанс. Глава МИД Венгрии Сийярто пожаловался НАТО на запугивание Киевом венгров Закарпатья.