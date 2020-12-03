Президент США Дональд Трамп выступил с телеобращением к нации, в котором снова заявил, что не признает своего поражения на минувших президентских выборах.

Речь Трампа была показана в соцсетях Белого дома.

"Эти выборы стали большим мошенничеством, чего никогда ранее не было. Наблюдателям не позволили следить за выборами, это незаконно. Выборы были сфальсифицированы, все знают об этом.



Многие из СМИ и даже судов знают, кто выиграл выборы, но отказываются признать нашу правоту. В итоге я готов признать любые точные результаты. Надеюсь, что Байден тоже. Есть десятки тысяч голосов, способные изменить итоги голосования в штатах. Некоторые заявляют, что это ошеломительно, но уже поздно менять результаты выборов. Конечно, много времени требуется для точного определения и сертификации победителя. Не позволяйте другим украсть у вас выборы.



Многие американцы будут шокированы, узнав, что ни один штат не проверяет гражданство перед голосованием. Это национальный позор! Все это не только о моей кампании, хотя это больше связано с тем, кто будет следующим президентом. Это все о восстановлении веры и доверия в наши выборы", - в частности заявил президент.





Ранее "Страна" сообщала, что стали известны имена кандидатов на пост главы ЦРУ в администрации Байдена.