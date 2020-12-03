Экс-глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев назначен генеральным директором ГК "Укроборонпром", а вместо него на должность и.о главы региона утвержден Сергей Козырь.

Соответствующие указы подписал президент Владимир Зеленский в четверг, 3 декабря.

"Назначить Гусева Юрия Вениаминовича генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром", – говорится в указе.

"Временно возложить исполнение обязанностей председателя Херсонской областной государственной администрации на Козыря Сергея Вячеславовича", - говорится в другом указе.

Напомним, Гусев занимал должность главы Херсонской обладминистрации с 13 июля 2019 года, а 2 декабря Кабинет министров Украины согласовал проект указа президента о его увольнении в связи с переходом на другую работу.

Также отметим, что "Укроборонпром" с 30 августа 2019 года по 6 октября 2020 года возглавлял экс-министр экономического развития Украины Айварас Абромавичус. После его увольнения исполняющим обязанности гендиректора госконцерна стал Игорь Фоменко, занимавший должность заместителя гендиректора по производству "Укроборонпрома".