4 декабря лучше не посещать людных мест, избавляться от гнева и эгоистических чувств. День будет неподходящим для заключения брака и деловых отношений.

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Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня у Овнов много надежд может быть связано с коллективом. В этот период ваше влияние на коллег может усилиться. Однако будьте готовы и к повышенной ответственности. Постарайтесь не ввязываться в финансовые авантюры.

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцы могут получить материальные бонусы, которые помогут вам почувствовать себя более уверенно. Главная же опасность может скрываться в негативных чертах вашего характера: гневе, упрямстве, жажде иметь всё и сразу.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецам важно ни с кем сегодня не откровенничать, не обсуждать сокровенные темы, не переходить на личности и не вспоминать прошлые обиды. Ваша чрезмерная болтливость может привести к негативным последствиям.

Рак (22.06 - 22.07)

Вы сможете успешно сочетать разные направления в работе, маневрировать на стыке нескольких областей и оставаться экспертом в разных вопросах. Только опасайтесь недоброжелателей и провокаторов, которым могут не понравиться такие лидерские амбиции.

Лев (23.07 - 23.08)

Сегодня Львам нужно быть осмотрительными в разговоре с окружающими, чтобы ненароком не задеть человека демонстрацией своего превосходства. Звезды советуют также быть готовым к тому, что ваш любимый человек познакомится с вашей прошлой пассией. Не беспокойтесь, они легко найдут общий язык.

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодня отличный день для карьерного роста и самореализации. Вам предстоит много и упорно потрудиться, но результат того стоит. Совсем скоро вы сможете реализовать свою мечту, кардинально изменить внешность и встретить свою любовь.

Весы (24.09 - 23.10)

Весам необходимо отключить некоторые амбиции, чтобы умело воспользоваться звездными бонусами, которые совсем скоро появятся в вашей жизни. Звезды советуют вам не строить далекоидущие планы и не пытаться все контролировать. Откройте свою жизнь для милых радостей и случайных сюрпризов.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сегодняшний день может быть сложным и скорее подготовительным для вашей карьеры. Постарайтесь обрести прочную платформу, получить нужные для профессионального роста навыки и смело двигайтесь вперед, к неизведанному и новым знаниям.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Социальное поле Стрельцов работает на вас. Постарайтесь сделать все, что от вас зависит, чтобы постепенно обрасти новыми связями и укрепить свой авторитет. Используйте по максимуму свой главный козырь - умение общаться и плодотворно сотрудничать.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня Козероги будут полны энергии и с готовностью смогут преодолевать трудности ради выполнения интересных задач. Звезды уверены, что у вас все должно получиться. В течение дня постарайтесь больше общаться и завязывать новые контакты.

Водолей (21.01 - 20.02)

Даже творческим натурам в конце рабочей недели не стоит пренебрегать трудовым распорядком. Сегодня чрезмерная расслабленность может обернуться против вас. И, напротив, ответственным и трудолюбивым представителям знака будет сопутствовать удача.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбам необходимо остановиться и поразмыслить над пройденным этапом, оценить свои действия, подумать, куда идти и чем заниматься в будущем. На карьерный рост не приходится рассчитывать, но это не повод для волнений. Нужно выработать успешную стратегию, чтобы в будущем громко заявить о себе.