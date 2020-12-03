Продолжается скандал с войной НАБУ против Олега Татарова - замглавы Офиса президента Украины.

После того, как Татаров публично раскритиковал НАБУ и его шефа Артема Сытника, в Бюро начали "шить" ему уголовное дело, связав со скандальным застройщиком Максимом Микитасем, экс-владельцем компании "Укрбуд", которой Татаров в прошлые годы (еще до назначения в ОП) оказывал услуги как юрист и адвокат.

При этом сам Микитась, который проходит подозреваемым по целому ряду уголовных дел, вчера внезапно вышел из СИЗО. А до того, написал большой пост, в котором обвинил Татарова во всех своих бедах.

Да и все дело против Татарова строится на данных Микитася.

Поэтому выход на свободу застройщика наблюдатели трактуют однозначно как его сделку с НАБУ: свобода в обмен на показания против Татарова. Что, естественно, снижает общественное доверие к этим показаниям.

Заключив сделку с Микитасем, НАБУ попыталось объявить подозрение Татарову. Но процесс сорвала генпрокурор Венедиктова, которая заменила группу прокуроров в этом деле.

Разбирались, что сейчас происходит в этой истории. Первую часть мы публиковали в материале "В тюрьму может сесть сам Сытник".

Микитась освобожденный

Вчера ряд источников сообщил, что из СИЗО вышел скандальный застройщик Максим Микитась - владелец компании "Укрбуд". Он находился там с весны по делу о квартирах для Нацгвардии.

А сегодня информацию об освобождении Микитася подтвердили официально - он пошел на сделку со следствием и его выпустили из тюрьмы под домашний арест.

Дело тянется еще с мая 2019 года. Вкратце суть его такова: "Укрбуд" строил дом в центре Киева, на территории бывшей части внутренних войск. За это после завершения строительства Нацгвардии должны были отписать часть квартир в элитном ЖК "Аристократ".

Однако путем некоторых махинаций с оценкой стоимости жилья, ведомству передали гораздо более дешевые квартиры на окраине столицы. При этом настоящей разницы в цене государству не вернули, поскольку ранее сфабриковали справку с оценкой стоимости жилья (ее существенно завысили).

Общий ущерб следователи НАБУ оценили в 81 миллион гривен.

По делу был задержан и экс-командующий НГУ Юрий Аллеров - то есть высшие чины министерства внутренних дел были в курсе аферы. Позже арестовали и Микитася.

Но вчера его неожиданно освободили.

На сайте НАБУ появилось сообщение, что Микитась возместил государству 50 миллионов миллиона ущерба из 81-го.

Впрочем, реальная причина освобождения, очевидно, это не погашения части суммы ущерба, а дело Татарова.

"Страна" еще во вторник публиковала данные наших источников, близких к следствию. По их информации, Микитась пошел на сделку с НАБУ и дал показания против Татарова.

И вероятный выход застройщика из следственного изолятора только подтвердил эту версию.

Переписки "Укрбуда". Что они означают?

Как мы уже рассказывали, зама Ермака пытаются привязать к делу на основании экспертизы с оценкой стоимости квартир, выданной МВД. Эксперта Константина Дубоноса арестовали по этому делу еще вчера. По версии следствия, он подготовил экспертизу за взятку в виде скидке на паркоместо в одном из жилищных комплексов Микитася.

При чем здесь Татаров?

Вчера НАБУ опубликовала скрины переписки (которые, видимо, передал сам Микитась), в которой человек, представленный как "бывшее должностное лицо госкомпании "Укрбуд" (вероятно речь идет о Татарове) обсуждает с другими сотрудниками компании проведение экспертизы.

В тоже время, из нее не следует, что замглавы Офиса президента имеет отношение к даче взятки эксперту (именно это является стержнем уголовного дела, открытого НАБУ). В переписках нет диалога Татарова непосредственно с экспертом, в котором бы они обсуждали сделку - скидка на машиноместо в обмен на правильную экспертизу.

Все это остальное - лишь косвенные улики, которые можно трактовать по разному.

Видимо, в этом и кроется ответ на второй вопрос к этой истории - почему о роли Татарова НАБУ ничего не говорило раньше. Фабула преступления была известна еще с 2019 года. И Микитася обрабатывали с целью склонить его к даче показаний наверняка также уже давно. Также очевидно, что переписку и прочую информацию против Татарова он передал в НАБУ не вчера и не позавчера.

Но дело активизировалось именно в понедельник.

Как говорит источник "Страны" близкий к следствию, было понимание недостаточности улик, чтоб сформировать подозрение Татарову.

"Но после его выступления Татарова против НАБУ было решено форсировать процесс. Поэтому уже в понедельник было вручено подозрение судебному эксперту Дубоносу. А на вторник-среду было запланировано вручение подозрения и Татарову. Но смена прокуроров в группе, которая провела генпрокурор, сорвала эту спецоперацию. Новые прокуроры закономерно поставили под сомнение обоснованность подозрения, которое составлено на основе переписки, в которой отсутствию прямые доказательства причастности Татарова к преступлению. В однозначном выигрыше оказался лишь Микитась, которого выпустили на волю в обмен на показания против Татарова", - говорит источник.

При этом, по его словам, выход на волю Микитася может стать серьезной проблемой для следствия и привести к развалу дела против него, а также к сокрытию коррупционных преступлений, которые были совершены представителями предыдущей власти.

"Микитась - это кладезь информации о коррупционных схемах времен Порошенко. К его делам были причастны и сам экс-президент, и Кличко, и Гройсман, и много других людей. Более того, Микитась уже начал давать показания против Гройсмана. Казалось бы - если человек идет на сотрудничество со следствием, то нужно его дожимать по всем основным фигурантам. Но он дает сомнительные показания против Татарова и его тут же выпускают на волю. С большой долей вероятности, больше никаких других откровений Микитася относительно главных его подельников в прошлой власти уже не будет", - считает источник.

Собирались ли задерживать Татарова?

Вчера вечером в группе поддержки НАБУ начали распространяться слухи о том, что ведомство собиралось не только вручить подозрение, но и задержать замглавы Офиса президента.

Об этом, в частности, написал главред сайта "Цензор" Юрий Бутусов со ссылкой на свои источники в следствии. Он заявил, что Татарова собирались задерживать, но на это не дал санкции судья ВАКС Сергей Мойсак. Который также заблокировал подозрение чиновнику.

В тот же день Высший антикорсуд информацию Бутусова опроверг и заявил, что к ним вообще не поступало ходатайство о задержании. А в предъявлении "пидозры" суд в принципе не принимает никакого участия - это полномочия следствия и прокуратуры.

Опроверг якобы планируемое задержание и сам Олег Татаров. Он также назвал свою причастность к взятке слухами.

"Распространяемые окружением главы НАБУ слухи о том, что я якобы причастен к каким-то преступлениям, а также о том, что меня якобы хотели задержать, не соответствуют действительности. Их распространение я связываю со своей публично озвученной позицией относительно работы руководства антикоррупционного органа. Сейчас работаю в штатном режиме", - сказал "Стране" Татаров.

Что имеем в сухом остатке?

Пока ситуация выглядит следующим образом.

НАБУ решило атаковать замглавы Офиса президента после того, как тот выступил с публичной критикой деятельности Бюро. При этом на свободу выпустили главного фигуранта дела "Укрбуда" Микитася, который взамен дал показания на Олега Татарова.

Однако на их основании вручить подозрение чиновнику пока не удается, так как новая группа прокуроров не видит достаточных оснований для этого.

"Страна" вчера приводила мнение известного юриста Андрея Портнова о том, что даже если чиновнику вручат подозрение, дело скорее всего развалится. И, как показала опубликованная НАБУ "переписка Микитася", прямых улик на зама Ермака по делу о взятке там нет.

А пока, пишет Портнов, из-за личной мести Сытника Татарову разваливается куда более важная для страны история - с "Укрбудом".

"Договор купли продажи - это когда продавец передает свой товар в собственность покупателю, а покупатель принимает товар и платит за него, - так написано в законе для купли-продажи вещей и товаров.

И вот точно такой случай произошел сегодня с НАБУ, начальник которого Сытник (продавец) официально продал товар - уголовное дело одного из ключевых воров команды Порошенко Микитася (покупатель), получив взамен достаточно дешевый и бесперспективный донос на чиновника офиса президента Татарова, четыре месяца системно доказывавшего, что Сытник - находящийся под внешним управлением государственный преступник.

Теперь нужно следственным путем определить, чем именно государству была выгодна продажа этого уголовного дела и выход на свободу скандального вора и нет ли в продаже этого товара личной выгоды продавца, забывшего пояснить обществу, чем именно была выгодна эта продажа для государства.

А если еще проще - то Сытник выменял сегодня десятки тысяч квадратных метров украденной у украинцев жилплощади на возможность отомстить своему критику за публичные обвинения в коррупции", - считает юрист.

На эту же тему пишет заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова.

"Предлагаю горе-застройщика Микитася, спонсора сеток Порошенко, разграбившего госсредства на строительстве складов Минобороны, чернобыльского проекта "Укрытие", скупивший ряд токсичных активов за деньги инвесторов Укрбуда, после освобождения из тюрьмы по сделке со следствием НАБУ, назначить заместителем Сытника по хозяйственным вопросам.

А лучше - куратором года модного и шкурного нынче проекта "Большая стройка"".

Нардеп Макс Бужанский пишет, что донос Микитася на Татарова обошелся казне в 30 миллионов гривен.

"Математика онлайн.

Ущерб, причинённый Микитасем, составляет 80 миллионов.

Отпустило его НАБУ, как пишут, за 50 миллионов.

Путем простейших, доступных даже сотруднику ЦПК вычислений получаем, что донос на Татарова обошёлся в 30 миллионов.

Поторопились, думаю за 10 Татаров и сам бы им пару таких историй рассказал бы".

О сделке Сытника и Микитася пишет и журналист Дмитрий Василец.

"Из недр СИЗО подтвердилась информация о том, что бывший глава "Укрбуда" застройщик Микитась уже на свободе.

Можно долго перечислять "заслуги" Микитася, это и стройка жилых домов возле ртутного могильника завода Радикал в Киеве, это и спонсирование подкупа голосов "за Порошенка" на выборах, это и разграбление бюджетных средств на строительстве складов Минобороны, ну и конечно 13 тысяч обманутых владельцев квартир, которые благодаря Микитасю остались без жилья.

На удивление, по моей информации к освобождению матерого коррупционера Микитася причастен другой, еще более титулованный коррупционер Артем Сытник, который до сих пор по недоразумению аж глава НАБУ (да, такое может быть только в Украине)!

При чем коррупционер с НАБУ освободил коррупционера-застройщика не случайно, просто нужно было срочно сфабриковать уголовное дело против замглавы офиса президента Олега Татарова, и коррупционер-застройщик пообещал озвучивать любые наркотические фантазии коррупционера с НАБУ за свою свободу.

По всей видимости коррупционеру с НАБУ от посольства известной страны поступила команда "срочно убрать из окружения Зеленского" всех, кто мешает разводить на Украине "свободу и демократию", и смеет критиковать коррупционера во главе НАБУ, тем более который крышует и гарантирует безопасность всей "5 колонне" во власти.

Могу предположить, что если коррупционер с НАБУ останется доволен услугами коррупционера-застройщика, скоро наблюдательный совет "Нафтогаза" или "Укрзалізниці" пополнится фамилией Микитась, обязательно с окладом 300 - 400 тысяч гривен в месяц, ведь он столько натерпелся в СИЗО".