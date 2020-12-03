В Украине, где число зараженных Covid-19 выросло на 14 496 человек, зафиксирован рекорд по количеству выздоровевших за сутки пациентов с коронавирусом: 15 372 человек за последние 24 часа преодолели болезнь. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1364), Запорожской (1060), Одесской (935), Киевской (924) и Харьковской (906) областях.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная Минздравом в Telegram-канала "Коронавирус инфо".

Так, из 772 760 случаев коронавируса, зафиксированных с начала пандемии 12 960 оказались летальными (+243 за сутки). 384 426 пациентов с Covid-19 выздоровели (+15 372).

Коронавирус в регионах Украины на 3 декабря:

Киев - 75 376 (+1 364),

Винницкая область - 17 988 (+273),

Волынская область - 25 121 (+330),

Днепропетровская область - 40 966 (+818),

Донецкая область - 24 175 (+423),

Житомирская область - 30 630 (+397),

Закарпатская область - 23 880 (+234),

Запорожская область - 33 615 (+1 060),

Ивано-Франковская область - 38 080 (+534),

Киевская область - 40 427 (+924),

Кировоградская область - 5 701 (+195),

Луганская область - 6 610 (+143),

Львовская область - 48 144 (+667),

Николаевская область - 19 894 (+446),

Одесская область - 47 920 (+935),

Полтавская область - 23926 (+635),

Ровенская область - 32 223 (+425),

Сумская область - 31 184 (+830),

Тернопольская область - 28 673 (+298),

Харьковская область - 57 267 (+906),

Херсонская область - 11 087 (+428),

Хмельницкая область - 30 943 (+715),

Черкасская область - 24 776 (+730),

Черновицкая область - 34 432 (+282),

Черниговская область - 19 722 (+504).

Напомним, социологи выяснили, что украинцы недовольны деятельностью власти по борьбе с коронавирусом. Треть жителей страны считают меры мягкими.

Также мы писали о том, что одним из последствий заражения коронавирусом биологи назвали преждевременное старение.