Экс-президенты США Барак Обама, Джордж Буш и Билл Клинтон готовы добровольно привиться вакциной от коронавируса и снять это на видео, чтобы доказать на себе, что она безопасна. Бывшие американские лидеры это сделают, как только Управление по контролю за продуктами и лекарствами США разрешит ​​вакцину от Covid-19.

Об этом сообщает СNN в четверг, 3 декабря.

Так, глава администрации Буша Фредди Форд сказал, что 43-й президент обратился к доктору Энтони Фаучи - директору Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, чтобы узнать, как он может помочь в продвижении вакцины. Форд добавил, что Буш запишет процесс вакцинации на видео, чтобы доказать людям, что им нечего бояться.

Пресс-секретарь Клинтона Анхель Урена сказала, что он тоже будет готов привиться от Covid-19, чтобы показать пример.

"Президент Клинтон обязательно получит вакцину, как только она станет для него доступной, исходя из приоритетов, определенных должностными лицами общественного здравоохранения. И он сделает это в общественных местах, если это поможет побудить всех американцев сделать то же самое", - сказала Анхель Урена.

Обама заявил, что, если Фаучи сказал, что вакцина от коронавируса безопасна, то он ему верит.

"Я полностью доверяю людям вроде Энтони Фаучи, которых я знаю и с которыми работал, - сказал Обама. - Итак, если Энтони Фаучи скажет мне, что эта вакцина безопасна и можно сделать прививку, безусловно, я приму ее", - сказал Обама.

Ранее мы писали, что, по данным ВОЗ, чтобы окончить пандемию, надо вакцинировать 5,5 млрд людей.

Также рассказывали, что в американской компании Moderna объявили о стопроцентной эффективности ее вакцины при тяжелой форме Covid-19.