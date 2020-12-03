Верховная Рада в четверг, 3 декабря, соберется на очередное заседание. Парламент планирует рассмотреть законопроект о вакцинации от пневмококковой инфекции, а также другие проекты постановлений и законопроекты.

Об этом свидетельствует повестка дня, опубликованная на сайте парламента.

В первом чтении нардепы рассмотрят проекты законов по урегулированию конфликта интересов в деятельности депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов и по обеспечению качества учебной литературы.

Во втором чтении парламент рассмотрит законопроекты о реабилитации лиц с ограничениями жизнедеятельности и о внутреннем водном транспорте.

На повестке дня и усиление ответственности за похищение, присвоение, сбыт, подделку документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица и о правилах отбывания административного ареста.

Также нардепы намерены определиться относительно снятия возрастных ограничений для работы на государственной службе, по обеспечению независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания и по помощи на погребение и компенсации материальных затрат на ритуальные услуги и сооружение надгробия.

Кроме того на голосование в Верховной Раде сегодня будет вынесен законопроект, разработанный парламентской рабочей группой, о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование чиновниками.

Ранее мы писали, что Верховная Рада поддержала легализацию в Украине криптовалюты.

Также рассказывали, что Рада не приняла законопроект, который позволил бы иностранцам обойти запрет на покупку земли.