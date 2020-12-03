В Германии продлили жесткие карантинные меры до 10 января 2021 года, хотя ранее планировалось до конца декабря.

Об этом договорись канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель, сообщает DW.

По словам Меркель, цель продления карантина - довести заражаемость коронавирусом до менее чем 50 случаев на 100 тысяч человек на протяжении одной недели.

"Мы, в целом, весьма далеки от этой цели. Ежедневно от коронавируса умирает очень много людей", - добавила канцлер ФРГ.

Уточняется, что 4 января 2021 года, главы федерации и земель соберутся опять, чтобы обсудить дальнейшие шаги по поводу карантина.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер назвал решение о продлении частичного локдауна необходимой и правильной мерой. Также он не исключил возможности ужесточения действующих ограничений, которые в настоящее время распространяются на контакты между людьми, заведения общепита, культурные учреждения и путешествия.

Также сообщается, что Германия готовится к скорому началу массовой вакцинации от коронавируса. Первые разрешения на применение вакцин в ЕС могут быть выданы уже в конце декабря. Ангела Меркель отметила, что нужно позаботиться о подготовке к вакцинации на продвинутом уровне.

Ранее мы писали, что Меркель намерена закрыть горнолыжные курорты в Европе на период зимних каникул.

Также рассказывали, что после ужесточения карантина канцлера ФГР внесли в черный список в знаменитой пивной в Берлине.