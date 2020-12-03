В Украине распространение инфекции пока не удается приостановить, фото: pixabay.com

По состоянию на утро четверга, 3 декабря, в Украине подтвердилось 14 496 новых случаев  заражения коронавирусом. 

Отметим, что вчера, 2 декабря, в Украине был зафиксирован 13 141 новый случай заражения Covid-19. 

Свежую статистику распространения инфекции опубликовал глава Минздрава Максим Степанов в Facebook.

Общее число заболевших на сегодняшний день таким образом достигло отметки в 772 760 человек. Выздоровело за последние 24 часа 15 372 пациента (всего с начала пандемии -  384 426 человек). Умерли за сутки 243 человека (с начала эпидемии число летальных случаев составило уже 12 960 - Ред.). Госпитализированы за сутки 1 739 человек. Среди новых зараженных 745 детей и 614 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (1 364 человека), Одесской области (935), Киевской области (924), Запорожской области (1 060) и Харьковской области (906).

Данные по коронавирусу на 3 декабря

Напомним, В США число заразившихся коронавирусом за сутки перевалило отметку в 160 тысяч. Это новый антирекорд.

Также мы рассказывали, что В России назвали последствия после прививки ""Спутник V".

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