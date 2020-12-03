В Москве 1 декабря скончалась известная советская актриса и режиссер Нина Иванова. Спустя два дня стала известна точная причина ее смерти.

Актриса скончалась на 87 году жизни из-за проблем с сердцем. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах Москвы, как передает Gazeta cо ссылкой на "Пятый канал".

По его словам, актриса скончалась в результате сердечно-сосудистой недостаточности.

Свою первую роль Нина Иванова сыграла в возрасте десяти лет в фильме Виктора Эйсмонта "Жила была девочка".

"Отдельной страницей в творчестве Нины Георгиевны Ивановой навсегда останется роль Татьяны Сергеевны в фильме Марлена Хуциева "Весна на Заречной улице". Нина Георгиевна была приглашена на главную роль в этот фильм. После показа этой картины Нина Иванова и Николай Рыбников стали необыкновенно популярными на всю страну", - говорится в некрологе Союза кинематографистов России.

Также Нина Иванова снималась в таких кинокартинах, как "Киевлянка", "Любовью надо дорожить", "Серая болезнь", "Еще можно успеть" и др.

После окончания режиссерских курсов Нина Иванова в качестве режиссера сняла несколько сюжетов журнала "Ералаш".

Прощание с актрисой состоится в Москве 4 декабря в прощальном зале морга больницы №59.

Ранее "Страна" сообщала, что в Москве умерла звезда фильма "Девчата" Инна Макарова.