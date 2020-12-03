В США происходят странные и непонятные вещи. Здесь начали появляться загадочные монолиты, причем установленные в труднодоступных местах. После обнаружения первого такого монолита в штате Юта, второй странный объект появился на горе в штате Калифорния.

Об этом передает Телеграм-канал РИА "Новости".

Напомним, историю необычных находок. Сотрудники Управления общественной безопасности американского штата Юта, 25 ноября, обнаружили в пустыне металлическую конструкцию в форме монолита высотой в 3,6 метра.

Металлическую конструкцию обнаружили во время планового полета, который осуществлялся в целях мониторинга популяции диких баранов в регионе.

По словам пилота вертолета, монолит заметил один из биологов, который находился на борту.

Члены экипажа не могли поверить своим глазам, и, чтобы убедиться в находке, группа приземлилась и убедилась, что это действительно металлический монолит.

Но власти уже заявили, что монолит установлен незаконно, даже если его поставили пришельцы: "Возводить сооружения или арт-объекты без согласования на федеральных территориях запрещено, с какой бы планеты вы ни прибыли".



Стоит добавить, что загадочный стальной монолит в Юте уже исчез так же таинственно, как и появился.