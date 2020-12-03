Перед началом массовой вакцинации препаратом "Спутник V" российские врачи выпустили специальный документ - памятку о том, какие последствия у людей могут возникнуть после прививки.

Так, например, каждый десятый может ощущать жар, тошноту, а также озноб и слабость. Кроме того, еще 1,5% могут столкнуться с першением в горле или заложенностью в носу.

При этом 5,7% пациентов могут испытывать жар, повышение температуры до 37,0 и ломоту в теле и мышцах.

В памятке отмечается, что организм человека хорошо переносит вакцинацию и при ощущении легкого недомогания волноваться не стоит, поскольку так проявляется индивидуальная реакция организма.

"При температуре тела выше 38 градусов рекомендуется принять жаропонижающие и обезболивающие (парацетамол или ибупрофен), а если температура тела выше 39 градусов и не снижается в течение четырех часов после приема медикаментов, то необходимо вызвать врача", - говорится в рекомендации, как передает Телеграм-канал РИА "Новости".

Ранее "Страна" сообщала, что британский врач заявил, что коронавирус останется навсегда даже после массовой вакцинации.