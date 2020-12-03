Пока действующий президент США Дональд Трамп пытается оспорить итоги выборов, его конкурент, Джо Байден, активно формирует свою будущую администрацию.

Так, стали известны имена претендентов на должность главы Центрального разведывательного управления США (ЦРУ).

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Так, наиболее вероятным кандидатом на пост директора ЦРУ стал Дэвид Коэн, который пришел в ЦРУ в 2015 году при президенте Обаме и занимал пост заместителя директора управления.

Дэвид Коэн стал наиболее перспективным кандидатом после того, как Том Донилон, бывший советник по национальной безопасности при президенте Бараке Обаме, отказался занимать этот пост.

Еще один кандидат - Майкл Морелл, попал под пристальное внимание ряда конгрессменов, которые выразили сомнение в том, что он может занимать пост директора ЦРУ поскольку возглавлял его в период "расширенных методов допросов" (после теракта 11 сентября 2001 года - Ред.). Позднее сенатский Комитет по разведке приравнял эти методы к пыткам.

Ранее "Страна" сообщала, что если Байден въедет в Белый дом, то Трамп пойдет на выборы-2024.