Стало известно, от чего скончался бывший президент Франции Жискар Д'Эстен. Его смерть стала следствием Covid-19.

Об этом сообщает в Твиттере агентство France Presse со ссылкой на семью политика.

"Бывший президент Валери Жискар д'Эстен умер сегодня вечером "в результате Covid", и его похороны пройдут "в строжайшем уединении", говорится в заявлении его семьи", - написано в Твиттере агентства.

Как писала "Страна", д'Эстен скончался после госпитализации в возрасте 94 лет. Он считался самым пожилым живым экс-главой республики.

Мы также сообщали, что жертвой осложнений коронавирусной инфекции стал и любимый многими советский и российский актер Борис Плотников. Он известен по роли доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце".