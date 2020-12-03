В Украине весьма высока вероятность гололедицы и гололеда. Об этом предупреждает в Фейсбук синоптик Наталья Диденко.

По словам синоптика, опасное и неприятное погодное явление связано с высокой влажностью воздуха, туманами и дождями. При малейшем морозе с такими условиями мгновенно оледеневают дороги, деревья и провода.

Диденко посоветовала быть предельно осторожными на улице, на время забыть об элегантной обуви и надеть прочные ботинки или сапоги на толстой надежной подошве. Также стоит позаботиться об обуви для автомобилей, поставив зимнюю резину.

Над почти всей Украиной видна облачность

Метеорологи называют гололедом слой льда, образовавшийся на поверхности земли и расположенных на ней объектах во время выпадения осадков в виде дождя, вследствие его замерзания. Гололеду обычно сопутствуют близкая к нулю температура воздуха, высокая влажность, ветер.

Гололедица - слой бугристого льда (ледяная корка) или обледеневшего снега, образующийся на поверхности земли вследствие замерзания талой воды, когда после оттепели происходит понижение температуры воздуха и почвы (переход к отрицательным значениям температуры).

Ранее Диденко рассказывала, какая погода ожидает Украину 3 декабря, в четверг.

Ее прогноз можно сравнить с данными Укргидрометцентра.